U ponedjeljak u Banjaluci obilježavanje Dana srpskog jedinstva

Autor:ATV redakcija
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Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen u ponedjeljak, 14. septembra, u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.
Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.
Iz Ministarstva su pozvali građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima.
Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički se obilježava u Republici Srpskoj i Srbiji u znak sjećanja na dan proboja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu, prenosi Srna.
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