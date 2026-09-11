U ponedjeljak u Banjaluci obilježavanje Dana srpskog jedinstva

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen u ponedjeljak, 14. septembra, u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije.

Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Iz Ministarstva su pozvali građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima.

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički se obilježava u Republici Srpskoj i Srbiji u znak sjećanja na dan proboja Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu, prenosi Srna.