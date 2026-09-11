Podignuta optužnica protiv sedam osoba zbog požara u Domu penzionera u Tuzli

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv sedam osoba u predmetu koji se odnosi na požar u Domu penzionera u Tuzli.

Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića (50), Zinaide Razić Halilović (47), šefice jedne od službi u Domu, koja je po nalogu direktora faktički obavljala poslove organizacije rada i rasporeda zaposlenih, te bila članica Upravnog odbora, kao i protiv Mustafe Azabagića (67), koji je obavljao poslove referenta protivpožarne zaštite i zaštite na radu u Domu.

Optužnica je podignuta i protiv tri odgovorna lica iz firme „Inproz“ Tuzla, koja su bila članovi stručnog tima prilikom izrade „Procjene ugroženosti od požara“ za Dom penzionera Tuzla iz 2021. godine – Nedima Džambića (70), Mirsada Zukančića (69) i Jasmina Softića (37), kao i protiv Ibrahima Sarajlića (56), inspektora za zaštitu od požara u Kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Oni se terete da su u periodu od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa izazivanjem opšte opasnosti, dok se Bakalović tereti i za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlašćenja.

Svih sedam optuženih, u okviru svojih propisanih ovlašćenja i dužnosti, suprotno zakonskim i podzakonskim aktima i standardima koji se odnose na protivpožarnu i socijalnu zaštitu, propustili su da obezbijede, predlože ili nalože propisane mjere zaštite od požara i opšte sigurnosti korisnika.

To su, kako se navodi, učinili iako su znali da je riječ o objektu visokog rizika, svrstanom u prvu kategoriju rizika od požara, u kojem borave posebno ranjive kategorije korisnika. U Domu je bilo smješteno 180 osoba starije životne dobi, od kojih je 110 bilo teško bolesno, nepokretno ili sa invaliditetom.

Usljed tih propusta nisu sprovedene obavezne sigurnosne mjere u objektu, zbog čega nije uspostavljen stalni nadzor nad nepokretnim i slabo pokretnim osobama, niti odgovarajući smještaj i raspored korisnika u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem i pokretljivošću. Takođe, nije uspostavljen adekvatan sistem prevencije požara i protivpožarne zaštite.

Time su, prema optužnici, bili onemogućeni pravovremeno uočavanje i lokalizovanje požara, blagovremena evakuacija korisnika, rano otkrivanje i dojava požara i ugljen-monoksida u sobama korisnika, odvođenje dima i toplote iz objekta, stalno praćenje i nadzor nad sistemom za dojavu i pravovremeno otkrivanje požara, stručno postupanje recepcionera, kao i uspostavljanje i sprovođenje kontinuiranog i efikasnog staranja o mjerama zaštite od požara i ažuriranje procjene ugroženosti od požara.

U optužnici je navedeno da su ovi propusti doveli do ugrožavanja sigurnosti većeg broja ljudi.

Kada je 4. novembra 2025. godine izbio požar u sobi jednog od korisnika, koji se potom brzo počeo širiti, poginulo je 15 korisnika Doma penzionera Tuzla.

Nalazi obavljenih obdukcija, kako se navodi, potvrđuju direktnu uzročno-posljedičnu vezu gušenja ugljen-monoksidom ili drugih komplikacija sa smrću 15 korisnika starije životne dobi, koji zbog svog zdravstvenog stanja nisu bili u mogućnosti da se samostalno zaštite ili evakuišu. U požaru je povrijeđeno i više od 30 osoba.

Kako se navodi u optužnici, optuženi su, kao službena i odgovorna lica, nepostavljanjem propisanih uređaja za zaštitu od požara i nepostupanjem po propisima i tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama, izazvali opasnost po živote ljudi, usljed čega je prouzrokovana smrt više osoba.

Optužnica je dostavljena Kantonalnom sudu u Tuzli na potvrđivanje, a potkrijepljena je obimnom dokaznom građom sa oko 1.000 različitih materijalnih dokaza i dokumenata.

Među dokazima su i brojna stručna vještačenja timova vještaka iz oblasti protivpožarne zaštite, zaštite na radu, arhitektonske i građevinske struke, elektrostruke, kao i vještaka sudske medicine.

U optužnici je predloženo da sud svim optuženima izrekne mjeru zabrane obavljanja funkcije, pozicije ili aktivnosti u periodu od 10 godina.

(Tuzlanski.ba)