Košarac poručio opoziciji: Prestanite da glumite, veoma loše se snalazite u ulozi "patriota"

Da se ne radi o ozbiljnim stvarima i nadležnostima Srpske, opozicione optužbe kako SNSD tobože ukida entitetski veto i slabi poziciju Srpske u BiH bile bi zaista smiješne i ne bi zavređivale bilo kakav komentar, istakao je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

"Ustavna pozicija i nadležnosti Srpske za nas su najozbiljnije i najodgovornije pitanje. Zato nećemo dopustiti da opozicija širi dezinformacije i lažne optužbe na račun SNSD-a. Zahvaljujući politikama predsjednika Milorada Dodika i SNSD-a, Srpska se pita u Sarajevu!", poručio je Košarac u izjavi za Srnu.

Da su opozicionari detaljno pročitali Reformsku agendu za Plan rasta za BiH, dodao je on, vidjeli bi da je to zajednički dokument svih nivoa vlasti.

Naglasio je da pitanja o kojima govore ni u kom slučaju nisu tretirana na način da se ukida entitetski način odlučivanja, naprotiv, rečeno je da će se pitanje državne pomoći i Konkurencijskog savjeta rješavati indirektno putem mehanizma koordinacije.

"Da podsjetim, to je onaj mehanizam koji su u januaru 2016. godine tadašnji SDS-ovi ministri u Savjetu ministara prvobitno usvojili bez konsultacija sa Srpskom i omogućili kvorum i odlučivanje bez institucija Srpske.

Tada su na Savjetu ministara oni usvojili Odluku o sistemu koordinacije evropskih integracija u BiH, bez učešća i stava Vlade Republike Srpske, čime su narušili ustavnu poziciju Srpske", podsjetio je Košarac.

Intervencijom tadašnje predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović, ukazao je Košarac, pokrenuto je usaglašavanje svih nivoa vlasti s ciljem donošenja nove Odluke koja će odražavati nadležnosti u BiH i to bez davanja isključivih ovlaštenja institucijama BiH.

"Zahvaljujući politikama SNSD-a i toj intervenciji, Savjet ministara je naknadno usvojio novu Odluku, potvrdivši koliko je stara odluka koju su podržali tadašnji SDS-ovi ministri bila neustavna, neusaglašena, neprovodiva i loša po Srpsku.

Zato, gospodo iz opozicije, nemojte pokušavati da nama držite slovo! Nemojte da predizborne poene skupljate lažnim optužbama na račun SNSD-a, kalkulišući sa Srpskom, njenom ustavnom pozicijom i nadležnostima", naglasio je Košarac.

On je poručio opoziciji u Srpskoj da prestanu da glume, jer se jako loše snalaze u ulozi "patriota".

"Nećete moći time da zamaskirate vlastite izdajničke politike i poteze! Htjeli biste vlast u Sarajevu, ali nemate pojma o načinu odlučivanja i mehanizmima zaštite Srpske i njenih interesa na nivou BiH", rekao je Košarac.

On je konstatovao da jedino uspješno što rade u opštinama kojim rukovode svodi se na prodaju stanova Bošnjacima, dovođenje kompanija iz FBiH i pogodovanje njihovom poslovanju, kao i fantaziranje o zajedničkom gradskom prevozu u Istočnom Sarajevu i Sarajevu.

"Građani Srpske dobro znaju da im uporno prodajete maglu, dok punite vlastite džepove. Neće vam proći. Šta građani misle o vašim politikama, najbolje će se pokazati 4. oktobra", zaključio je Košarac, prenosi Srna.