Fijasko CIK-a: Odgođen početak testnih izbora na pojedinim mjestima

Simulacija izbornog procesa i provjera nove izborne tehnologije koja je planirana za danas, 11. septembra, odgođena je na nekoliko biračkih mjesta jer nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići.

Planirano je da se testni izbori održe u periodu od 9 do 15 časova, a CIK BiH poziva birače da izlazak ne planiraju odmah u 9 časova.

Riječ je o simuliranom izbornom procesu kojim se želi provjeriti funkcionisanje izbornih tehnologija u uslovima što sličnijim onima koji će vladati tokom stvarnih izbora.

Svaka opštinska i gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto na kojem je trebalo da bude simuliran kompletan proces glasanja.

Na tim lokacijama treba da glasaju testni birači iz izborne jedinice u kojoj se provode tesni izbori.

Skeneri stigli, listića nema

Građani Doboja koji su jutros došli da se upoznaju o procesu glasanja koristeći novu tehnologiju, nisu to mogli učiniti jer nisu obezbijeđeni glasački listići.

Najavljivano probno glasanje u Doboju doživjelo je fijasko već na samom početku jer su, prema saznanjima Srne, sinoć oko 20.00 časova dopremljeni samo skeneri, ali ne i glasački listići.

"Građani su jutros došli kako bi se upoznali sa procedurom i vidjeli kako bi trebalo da izgleda glasanje, ali bez osnovnog glasačkog materijala nisu mogli da prođu kroz kompletnu proceduru", navodi izvor Srne.

Situacija u Doboju otvara ozbiljno pitanje organizacije cijelog procesa, posebno imajući u vidu da je probno glasanje predstavljeno kao važan test spremnosti za primjenu nove tehnologije u izbornom procesu.

Prema saznanjima, kamion sa glasačkim listićima upućen je prema Doboju i probna glasačka mjesta biće otvorena naknadno.