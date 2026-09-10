Kovačević: Inicijativa nema nikakvu šansu

Inicijativa pojedinih poslanika za suspenziju specijalnih paralelnih odnosa Republike Srpske i Srbije nema apsolutno nikakvu šansu i Republika Srpska i njeni predstavnici to nikada neće dozvoliti, rekao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je naveo da to neće dozvoliti barem dok Republiku Srpsku predstavljaju oni koji je trenutno predstavljaju i koji su izraz vlasti, većinske volje Republike Srpske.

On je rekao da, nažalost, vidi da je jedan od poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH iz opozicije rekao da on misli da treba da se ukine Dom naroda ili da, ako Dom naroda ne odlučuje o nečemu o čemu je donio odluku Predstavnički dom, gdje Bošnjaci mogu maltene samostalno da donose odluke, da to treba da bude usvojeno.

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"Zamislite vi tu glupost", upitao je Kovačević za RTRS.

On je naveo da Predstavnički dom broji ukupno 42 poslanika, 14 se bira iz Republike Srpske, 28 iz Federacije.

"Znate koliko od tih 28 su predstavnici bošnjačkih političkih stranaka? 25. Da li je 25 većina od 42? Jeste i te kako", kaže Kovačević.

Naglasio je da predstavnici opozicije iz Republike Srpske predlažu da Bošnjaci sami mogu da donose sve odluke, oni koji prizivaju Iran da se Srbima ponovo odsijecaju glave, koji traže da nemamo odnose sa Srbijom, koji žele da se Srbima radi sve ono što su radili od 1992. do 1995. godine.

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"Zbog toga što ne mogu da nam oproste što smo za razliku od Drugog svjetskog rata, Prvog svjetskog rata, kada su oni sa svim okupatorima uvijek bili protiv Srba, kada su vršili genocide nad nama, što smo od 1992. do 1995. bili dovoljno sposobni da se odbranimo i da stvorimo svoju Republiku Srpsku. Mi ćemo znati da je odbranimo", poučio je Kovačević.

Poslanici iz FBiH u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputili su na više od 800 adresa u Evropi, SAD, Velikoj Britaniji, kako su, naveli, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Srbije i Republike Srpske.