Objavljene nove cijene goriva: Pogledajte koliko koštaju dizel i benzin

U proteklih 15 dana zabilježen je postepen rast prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata u FBiH.

Prosječna cijena dizela iznosi 3,49 KM po litri, benzina Super 95 3,16 KM, a benzina Super Plus 98 3,25 KM, podaci su Federalnog ministarstva trgovine (FMT).

Prosječne cijene aditiviranih naftnih derivata nešto su više. Na današnji dan prosječne cijene aditiviranog dizela i aditiviranog benzina super 95 više su za 0,03 KM po litri u odnosu na odgovarajuće standardne derivate, potvrdili su Feni iz FMT-a.

Kako su naveli, prosječna cijena dizela je od 26. augusta do 10. septembra porasla sa 3,43 KM na 3,49 KM po litri, odnosno za 0,06 KM po litri. U prvom dijelu posmatranog perioda cijena se uglavnom kretala između 3,42 i 3,44 KM, nakon čega je posljednjih dana zabilježen postepen rast na 3,45 KM, zatim 3,47 KM i današnjih 3,49 KM po litri.

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Rast je u posmatranom periodu zabilježen i kod benzina super 95. Prosječna cijena ovog derivata povećana je sa 3,04 KM na 3,16 KM po litri, što predstavlja rast od 0,12 KM po litri. Kretanje cijene bilo je postepeno – od 3,04 KM, preko 3,06, 3,09 i 3,11 KM, do 3,15 KM i aktuelnih 3,16 KM po litri.

Rastući trend evidentiran je i kod benzina 98. Prema raspoloživim podacima, prosječna cijena ovog derivata u posmatranoj seriji povećana je sa 3,04 KM na 3,25 KM po litri, odnosno za 0,21 KM po litri.

Podaci pokazuju postepeno kretanje cijene naviše, najprije sa nivoa od 3,04 do 3,07 KM, potom iznad 3,10 KM, a u posljednjem dijelu posmatranog perioda cijena raste preko 3,20 KM i dostiže 3,25 KM po litri.

Iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako nastavljaju svakodnevno pratiti promjene cijena i stanje na tržištu naftnih derivata kako bi nadležne institucije i građani raspolagali pravovremenim informacijama o tržišnim kretanjima.

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Podsjećaju da je u FBiH na snazi Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je maksimalna marža u veleprodaji neaditiviranih naftnih derivata ograničena na 0,06 KM po litri, dok maksimalna marža u maloprodaji iznosi 0,25 KM po litri.

Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu izravno utječe na kretanje cijena naftnih derivata na domaćem tržištu, zbog čega i dalje postoji potreba za primjenom mjere kojom se ograničava visina marži i sprječava neopravdano povećanje cijena za krajnje potrošače, napominju iz FMT-a.

Budući da okolnosti koje su predstavljale osnovu za uvođenje mjere i dalje postoje, Federalno ministarstvo trgovine predložilo je, a Vlada FBiH usvojila 20. juna ove godine produžetak Odluke o iznimnim mjerama neposredne kontrole cijena za dodatnih 90 dana.

Mjera ograničavanja marži ima za cilj smanjiti mogućnost dodatnog prenošenja tržišnih poremećaja na krajnje potrošače kroz povećavanje trgovačkih marži, prenosi Radiosarajevo.