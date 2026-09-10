Logo

Objavljene nove cijene goriva: Pogledajte koliko koštaju dizel i benzin

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 17:30

Komentari:

1
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

U proteklih 15 dana zabilježen je postepen rast prosječnih maloprodajnih cijena naftnih derivata u FBiH.

Prosječna cijena dizela iznosi 3,49 KM po litri, benzina Super 95 3,16 KM, a benzina Super Plus 98 3,25 KM, podaci su Federalnog ministarstva trgovine (FMT).

Prosječne cijene aditiviranih naftnih derivata nešto su više. Na današnji dan prosječne cijene aditiviranog dizela i aditiviranog benzina super 95 više su za 0,03 KM po litri u odnosu na odgovarajuće standardne derivate, potvrdili su Feni iz FMT-a.

Kako su naveli, prosječna cijena dizela je od 26. augusta do 10. septembra porasla sa 3,43 KM na 3,49 KM po litri, odnosno za 0,06 KM po litri. U prvom dijelu posmatranog perioda cijena se uglavnom kretala između 3,42 i 3,44 KM, nakon čega je posljednjih dana zabilježen postepen rast na 3,45 KM, zatim 3,47 KM i današnjih 3,49 KM po litri.

Додик у Прњавору

Gradovi i opštine

Tomaš: Rješavamo u Štrpcima ono što nismo sto godina

Rast je u posmatranom periodu zabilježen i kod benzina super 95. Prosječna cijena ovog derivata povećana je sa 3,04 KM na 3,16 KM po litri, što predstavlja rast od 0,12 KM po litri. Kretanje cijene bilo je postepeno – od 3,04 KM, preko 3,06, 3,09 i 3,11 KM, do 3,15 KM i aktuelnih 3,16 KM po litri.

Rastući trend evidentiran je i kod benzina 98. Prema raspoloživim podacima, prosječna cijena ovog derivata u posmatranoj seriji povećana je sa 3,04 KM na 3,25 KM po litri, odnosno za 0,21 KM po litri.

Podaci pokazuju postepeno kretanje cijene naviše, najprije sa nivoa od 3,04 do 3,07 KM, potom iznad 3,10 KM, a u posljednjem dijelu posmatranog perioda cijena raste preko 3,20 KM i dostiže 3,25 KM po litri.

Iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako nastavljaju svakodnevno pratiti promjene cijena i stanje na tržištu naftnih derivata kako bi nadležne institucije i građani raspolagali pravovremenim informacijama o tržišnim kretanjima.

Пасош

Društvo

Uskoro velika promjena pri ulasku u EU: Plaćaće se

Podsjećaju da je u FBiH na snazi Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je maksimalna marža u veleprodaji neaditiviranih naftnih derivata ograničena na 0,06 KM po litri, dok maksimalna marža u maloprodaji iznosi 0,25 KM po litri.

Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu izravno utječe na kretanje cijena naftnih derivata na domaćem tržištu, zbog čega i dalje postoji potreba za primjenom mjere kojom se ograničava visina marži i sprječava neopravdano povećanje cijena za krajnje potrošače, napominju iz FMT-a.

Budući da okolnosti koje su predstavljale osnovu za uvođenje mjere i dalje postoje, Federalno ministarstvo trgovine predložilo je, a Vlada FBiH usvojila 20. juna ove godine produžetak Odluke o iznimnim mjerama neposredne kontrole cijena za dodatnih 90 dana.

Mjera ograničavanja marži ima za cilj smanjiti mogućnost dodatnog prenošenja tržišnih poremećaja na krajnje potrošače kroz povećavanje trgovačkih marži, prenosi Radiosarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

Cijene goriva

poskupljenje

Komentari (1)

Pročitajte više

Додик у Прњавору

Gradovi i opštine

Tomaš: Rješavamo u Štrpcima ono što nismo sto godina

1 h

0
Ускоро велика промјена при уласку у ЕУ: Плаћаће се

Društvo

Uskoro velika promjena pri ulasku u EU: Plaćaće se

1 h

0
Мотоциклиста је повријеђен у саобраћајној незгоди која се данас, 10. септембра, догодила у Улици Браће Пиштељића у Бањалуци.

Hronika

Oglasila se policija o nezgodi u Banjaluci

1 h

0
Aустријска чета замијенила мађарску у Еуфору

BiH

Austrijska četa zamijenila mađarsku u Euforu

2 h

0

Više iz rubrike

Aустријска чета замијенила мађарску у Еуфору

BiH

Austrijska četa zamijenila mađarsku u Euforu

2 h

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac pozvao sarajevsku "trojku": Smirite doživljaj

2 h

1
Кристијан Шмит и ЦиК завршили пред ОФАК-ом! Тражи се испитивање "муљажа" у БиХ и санкције

BiH

Kristijan Šmit i CiK završili pred OFAK-om! Traži se ispitivanje "muljaža" u BiH i sankcije

3 h

11
Тужилаштво БиХ

BiH

"Tužilaštvo BiH nijemo na mučki zločin nad Srbima na Crnom vrhu"

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

45

Rajaner osporava da je Srbinu ispala glava kroz razbijeni prozor

18

38

Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

18

24

Karan: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na Srpsku i srpski narod

18

19

Odbornice se zamalo potukle na Skupštini

18

19

Horor: Usvojene djevojčice držali u garaži i tukli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima