Logo

Kristijan Šmit i CiK završili pred OFAK-om! Traži se ispitivanje "muljaža" u BiH i sankcije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 14:58

Komentari:

3
Кристијан Шмит и ЦиК завршили пред ОФАК-ом! Тражи се испитивање "муљажа" у БиХ и санкције
Foto: ATV, Tanjug/AP/Laura Rauch

Kancelarija SAD za kontrolu strane imovine (OFAK) raspolaže materijalima u kojima je navedeno da se djelovanje Kristijana Šmita i Centralne komisije u BiH mogu okarakterisati kao miješanje u demokratski proces u Republici Srpskoj.

Ovu informaciju potvrdila je republikanska kongresmenka Selest Maloj koja je tražila od OFAK-a da ispita miješanje Šmita i CIK-a u demokratske procese u Republici Srpskoj, skrenuvši pažnju na smjenjivanje demokratski izabranog predsjednika Reublike Srpske Milorada Dodika.

"Pišem Vam u vezi sa informacijama koje su nedavno dostavljene OFAK-u u vezi sa postupcima Kristijana Šmita i CIK-a u vezi sa smjenjivanjem demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske", navela je Malojeva u pismu u koje je imala uvid Novinska fondacija "Dejli koler".

Malojeva, koja je kongresmen iz reda republikanaca, istakla je da je, prema njenim saznanjima, OFAK dobio materijale u kojima je navedeno da se postupci Šmita i CIK-a mogu okarakterisati kao miješanje u demokratski proces u Republici Srpskoj.

Ona je u pismu od 31. avgusta zatražila od OFAK-a detaljan pregled materijala, istakavši da čeka rezultate te istrage.

Šmitov odlazak tražile SAD

Da je za Vašington sumnjivo djelovanje Kristijana Šmita, kao i struktura oko njega, dokazuje i činjenica da je nova američka administracije predvođena Donaldom Trampom zatražila njegov odlazak iz BiH.

Šmit je bio u dosluhu sa Majklom Marfijem, izaslanikom Džozefa Bajdena, sa kojim su prekrajali izbornu volju u BiH. Od nametanja "trojkine" Vlade u FBiH, do nametanja zakona kojim su uklonili predsjednika Republike Srpske, Kristijan Šmit je bez ustručavanja nasilno mijenjao izbornu sliku u BiH.

Takvo mešetarenje ni njega, ni evropskih oslonaca nije naišlo na odobravanje nove američke administracije. Osim što se već u startu nova američka administracija distancirala od miješanja u unutrašnje stvari unutar BiH, takođe su i uputili kritike evropskim "saveznicima" koji žele da upravljaju političkim procesima.

Dodatni pokazatelj je i problematizacija izbora novog visokog predstavnika za kojeg SAD smatra da treba da ima ograničena ovlašćenja, dok evropski "partneri" žele novog Kristijana Šmit.

Do takvog izbora na kraju nije došlo, a moguća istraga u OFAK-u Šmita i CIK-a dodatno će učvrstiti poziciju Vašingtona da je prekrajanje izborne volje u BiH neprihvatljivo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijan Šmit

OFAK

CIK BiH

sankcije

Komentari (3)

Više iz rubrike

Тужилаштво БиХ

BiH

"Tužilaštvo BiH nijemo na mučki zločin nad Srbima na Crnom vrhu"

2 h

0
Вулић: Суспензије споразума Српске и Србије неће бити

BiH

Vulić: Suspenzije sporazuma Srpske i Srbije neće biti

2 h

1
ПД ПС БиХ је скраћеница за Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

BiH

Klub poslanika SNSD: Srpska neće prekidati veze sa Srbijom zato što to nekome u Sarajevu smeta

2 h

17
Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.

BiH

"Iz Sarajeva ponovo politički pucanj u dejtonsku BiH i njen Ustav"

7 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

56

Spremite se: Objavljena prognoza do samog kraja septembra

15

55

Dodik: Neće Helez da govori Srbima šta smiju, a šta ne

15

53

Još jedan tragičan udes u BiH, poginula žena

15

51

Košarac pozvao sarajevsku "trojku": Smirite doživljaj

15

49

Najavljene nove blokade granica

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima