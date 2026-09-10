Kristijan Šmit i CiK završili pred OFAK-om! Traži se ispitivanje "muljaža" u BiH i sankcije

Kancelarija SAD za kontrolu strane imovine (OFAK) raspolaže materijalima u kojima je navedeno da se djelovanje Kristijana Šmita i Centralne komisije u BiH mogu okarakterisati kao miješanje u demokratski proces u Republici Srpskoj.

Ovu informaciju potvrdila je republikanska kongresmenka Selest Maloj koja je tražila od OFAK-a da ispita miješanje Šmita i CIK-a u demokratske procese u Republici Srpskoj, skrenuvši pažnju na smjenjivanje demokratski izabranog predsjednika Reublike Srpske Milorada Dodika.

"Pišem Vam u vezi sa informacijama koje su nedavno dostavljene OFAK-u u vezi sa postupcima Kristijana Šmita i CIK-a u vezi sa smjenjivanjem demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske", navela je Malojeva u pismu u koje je imala uvid Novinska fondacija "Dejli koler".

Malojeva, koja je kongresmen iz reda republikanaca, istakla je da je, prema njenim saznanjima, OFAK dobio materijale u kojima je navedeno da se postupci Šmita i CIK-a mogu okarakterisati kao miješanje u demokratski proces u Republici Srpskoj.

Ona je u pismu od 31. avgusta zatražila od OFAK-a detaljan pregled materijala, istakavši da čeka rezultate te istrage.

Šmitov odlazak tražile SAD

Da je za Vašington sumnjivo djelovanje Kristijana Šmita, kao i struktura oko njega, dokazuje i činjenica da je nova američka administracije predvođena Donaldom Trampom zatražila njegov odlazak iz BiH.

Šmit je bio u dosluhu sa Majklom Marfijem, izaslanikom Džozefa Bajdena, sa kojim su prekrajali izbornu volju u BiH. Od nametanja "trojkine" Vlade u FBiH, do nametanja zakona kojim su uklonili predsjednika Republike Srpske, Kristijan Šmit je bez ustručavanja nasilno mijenjao izbornu sliku u BiH.

Takvo mešetarenje ni njega, ni evropskih oslonaca nije naišlo na odobravanje nove američke administracije. Osim što se već u startu nova američka administracija distancirala od miješanja u unutrašnje stvari unutar BiH, takođe su i uputili kritike evropskim "saveznicima" koji žele da upravljaju političkim procesima.

Dodatni pokazatelj je i problematizacija izbora novog visokog predstavnika za kojeg SAD smatra da treba da ima ograničena ovlašćenja, dok evropski "partneri" žele novog Kristijana Šmit.

Do takvog izbora na kraju nije došlo, a moguća istraga u OFAK-u Šmita i CIK-a dodatno će učvrstiti poziciju Vašingtona da je prekrajanje izborne volje u BiH neprihvatljivo.