Košarac pozvao sarajevsku "trojku": Smirite doživljaj

Autor:ATV redakcija
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Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac pozvao je danas sarajevsku "trojku" da smiri političke doživljaje, poručivši da bi se, ako nastave da potkopavaju Dejtonski sporazum, mogli suočiti sa jednostavnom istinom - da bez Dejtona i Srbije nema ni BiH.
"BiH je nastala Dejtonskim sporazumom, a Srbija je njegov potpisnik i garant. Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima Srpske i Srbije je ustavna i dejtonska kategorija", objavio je Košarac na Iksu.
BiH je nastala Dejtonskim sporazumom, a Srbija je njegov potpisnik i garant. Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima Srpske i Srbije je ustavna i dejtonska kategorija. 👇— Staša Košarac (@StasaKosarac) September 10, 2026
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