Košarac pozvao sarajevsku "trojku": Smirite doživljaj

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Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac pozvao je danas sarajevsku "trojku" da smiri političke doživljaje, poručivši da bi se, ako nastave da potkopavaju Dejtonski sporazum, mogli suočiti sa jednostavnom istinom - da bez Dejtona i Srbije nema ni BiH.

"BiH je nastala Dejtonskim sporazumom, a Srbija je njegov potpisnik i garant. Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima Srpske i Srbije je ustavna i dejtonska kategorija", objavio je Košarac na Iksu. BiH je nastala Dejtonskim sporazumom, a Srbija je njegov potpisnik i garant. Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima Srpske i Srbije je ustavna i dejtonska kategorija. 👇 — Staša Košarac (@StasaKosarac) September 10, 2026

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