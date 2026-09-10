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Košarac pozvao sarajevsku "trojku": Smirite doživljaj

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10.09.2026 15:50

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1
Сташа Кошарац
Foto: ATV

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac pozvao je danas sarajevsku "trojku" da smiri političke doživljaje, poručivši da bi se, ako nastave da potkopavaju Dejtonski sporazum, mogli suočiti sa jednostavnom istinom - da bez Dejtona i Srbije nema ni BiH.

"BiH je nastala Dejtonskim sporazumom, a Srbija je njegov potpisnik i garant. Sporazum o specijalnim paralelnim odnosima Srpske i Srbije je ustavna i dejtonska kategorija", objavio je Košarac na Iksu.

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Tagovi :

Staša Košarac

Trojka

Sarajevo

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