Austrijska četa zamijenila mađarsku u Euforu

Austrijski pripadnici Eufora preuzeli su danas odgovornosti od odlazeće mađarske čete nakon završetka mandata u okviru operacije "Altea".

U saopštenju Eufora se precizira da će austrijska četa, koja je već bila raspoređena u BiH na vježbi "Brzi odgovor", sada nastaviti svoju službu kao dio Multinacionalnog bataljona.

Proces primopredaje obezbjeđuje kontinuitet operativnih sposobnosti i spremnosti, a istovremeno odražava blisku saradnju između zemalja koje šalju snage Euforu.

Eufor zahvaljuje mađarskom osoblju za profesionalnost, predanost i doprinos tokom njihovog raspoređivanja i pozdravlja austrijsku četu dok preuzima svoje nove odgovornosti, prenosi "Srna".