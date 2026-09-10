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Austrijska četa zamijenila mađarsku u Euforu

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10.09.2026 16:43

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Aустријска чета замијенила мађарску у Еуфору

Austrijski pripadnici Eufora preuzeli su danas odgovornosti od odlazeće mađarske čete nakon završetka mandata u okviru operacije "Altea".

U saopštenju Eufora se precizira da će austrijska četa, koja je već bila raspoređena u BiH na vježbi "Brzi odgovor", sada nastaviti svoju službu kao dio Multinacionalnog bataljona.

Proces primopredaje obezbjeđuje kontinuitet operativnih sposobnosti i spremnosti, a istovremeno odražava blisku saradnju između zemalja koje šalju snage Euforu.

Eufor zahvaljuje mađarskom osoblju za profesionalnost, predanost i doprinos tokom njihovog raspoređivanja i pozdravlja austrijsku četu dok preuzima svoje nove odgovornosti, prenosi "Srna".

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EUFOR

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