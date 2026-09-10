Austrijska četa zamijenila mađarsku u Euforu

Autor:ATV redakcija
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Austrijski pripadnici Eufora preuzeli su danas odgovornosti od odlazeće mađarske čete nakon završetka mandata u okviru operacije "Altea".
U saopštenju Eufora se precizira da će austrijska četa, koja je već bila raspoređena u BiH na vježbi "Brzi odgovor", sada nastaviti svoju službu kao dio Multinacionalnog bataljona.
Proces primopredaje obezbjeđuje kontinuitet operativnih sposobnosti i spremnosti, a istovremeno odražava blisku saradnju između zemalja koje šalju snage Euforu.
Eufor zahvaljuje mađarskom osoblju za profesionalnost, predanost i doprinos tokom njihovog raspoređivanja i pozdravlja austrijsku četu dok preuzima svoje nove odgovornosti, prenosi "Srna".
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