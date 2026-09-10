Uskoro velika promjena pri ulasku u EU: Plaćaće se

Građane koji putuju u Evropsku uniju do kraja godine očekuje još jedna velika promjena.

Poslije uvođenja sistema EES, koji je promijenio proceduru na spoljnim granicama EU i zadao nam brojne muke naročito ovog ljeta, stiže i ETIAS - elektronsko odobrenje za putovanje koje će biti obavezno za državljane zemalja kojima za kratke boravke nije potrebna viza.

Hronika Oglasila se policija o nezgodi u Banjaluci

EU planira da ETIAS počne da radi u posljednjem kvartalu ove godine. Tačan datum još nije objavljen, a iz Brisela poručuju “da će ga objaviti nekoliko mjeseci prije početka primjene”.

Ono što se već sigurno zna jeste da će prijava koštati 20 evra, da će se podnositi onlajn i da će odobrenje, kada jednom bude izdato, važiti do tri godine ili do isteka pasoša - šta god prvo nastupi.

Šta je zapravo ETIAS

ETIAS je Evropski sistem putnih informacija i odobrenja putovanja.

Najvažnije je odmah razjasniti da ETIAS nije viza. Što će reći, građani BiH i dalje će imati bezvizni režim za kratka putovanja u neke zemlje koje primjenjuju ETIAS. No, ova nova obaveza znači da će prije puta morati da podnesu elektronski zahtjev i dobiju putnu autorizaciju.

Hronika Saobraćajka u Bijeljini: Povrijeđen motociklista

Praktično, ETIAS je zamišljen kao prethodna bezbjednosna provjera putnika iz zemalja kojima nije potrebna viza, po principu koji već postoji u nekim drugim državama, poput američkog ESTA sistema. Evropska komisija već je objasnila da je cilj ETIAS-a da se prije dolaska putnika provjeri da li postoje bezbjednosni ili drugi relevantni razlozi zbog kojih bi putovanje predstavljalo rizik, ali i da se istovremeno olakša putovanje većini ljudi koji ispunjavaju uslove.

Na zvaničnoj listi država koje će primenjivati ETIAS je 30 zemalja: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švajcarska.

ETIAS nije EES

ETIAS i EES nisu isti sistem i imaju potpuno različite uloge. Dok se ETIAS “završava” prije puta, EES se primjenjuje na granici EU. To je sistem za registraciju ulaska i izlaska državljana zemalja van EU, a prilikom prelaska granice evidentiraju se podaci o putniku i koriste biometrijski podaci, odnosno fotografija lica i otisci prstiju.

Najkraće rečeno:

ETIAS je "dozvola" za putovanje koju pribavljate prije puta

EES je registracija ulaska i izlaska koja se obavlja na granici sa zemljama EU

Zato uvođenje ETIAS-a ne znači da prestaje EES procedura. Kada oba sistema budu u punoj primjeni, putnik koji ide u EU moraće da ima važeći ETIAS, a na granici će prolaziti i kroz EES proceduru.

Kako će se podnositi zahtjev za ETIAS

Kada ovaj sistem bude pokrenut, zahtjev će se podnositi elektronski, preko zvaničnog ETIAS sajta ili zvanične mobilne aplikacije. Za prijavu će biti potreban važeći putni dokument i platna kartica za one koji plaćaju taksu.

Zvanični EU portal navodi da će putnik morati da unese svoje lične podatke i podatke iz putne isprave, a obrazac će sadržati i pitanja relevantna za bezbjednosne provjere. Važno je da podaci koje unesete odgovaraju podacima u pasošu.

BiH Austrijska četa zamijenila mađarsku u Euforu

Zahtjev bi trebalo da bude relativno jednostavan i da se popuni za kratko vrijeme, a većina prijava trebalo bi da bude obrađena automatski. U najvećem broju slučajeva odluka se očekuje za nekoliko minuta, ali postoje situacije u kojima postupak može trajati duže.

Naime, kako je navedeno, ako je potrebna dodatna provjera, postupak može potrajati do četiri dana, a u slučaju zahtjeva za dodatnim informacijama ili dokumentima do 14 dana. Ako je potreban intervju, rok može biti produžen do 30 dana.

Zato savjet putnicima nije da zahtjev podnose bukvalno nekoliko minuta prije polaska, već da ga završe dovoljno rano.

Koliko će ETIAS koštati

Prvobitno je bilo planirano da ETIAS košta sedam evra. Evropska komisija (EK) je kasnije povećala taksu i sada je zvanična cijena 20 evra po zahtjevu. Komisija je obrazložila povećanje većim operativnim troškovima, inflacijom i usklađivanjem sa sličnim sistemima putnih autorizacija u drugim državama.

Republika Srpska Babići se generacijama bave proizvodnjom mlijeka; Njihovo domaćinstvo posjetili Tomaš i Dodik

Srećom, ova taksa se ne plaća svaki put kada putujete na teritoriju EU - jednom odobren ETIAS važi za više putovanja, sve dok traje njegovo važenje i dok koristite isti pasoš.

Koje informacije treba navesti u ETIAS zahtjevu

Od vas će se tražiti da navedete sljedeće informacije:

lični podaci, uključujući ime/imena, datum i mjesto rođenja, pol, državljanstvo, adresu stanovanja, e-adresu i telefonski broj

ime/imena roditelja

pojedinosti o putnoj ispravi

nivo obrazovanja i trenutno zanimanje

zemlja prvog planiranog boravka i adresa odredišta

pojedinosti o prethodnim krivičnim presudama, prethodnim putovanjima u ratne zone ili zone sukoba te o tome je li nedavno upućena odluka o vraćanju

Osim toga, od putnika koji izjave da imaju člana porodice koji je državljanin evropske zemlje koja zahtijeva odobrenje putovanja u ETIAS-u ili državljanin treće zemlje koji ima pravo slobodno da se kreće u cijeloj EU u skladu s pravom EU zatražiće da dostave sljedeće informacije:

lični podaci člana porodice s kojim imaju rodbinske veze

pojašnjenje rodbinskih veza s tim članom porodice

Ako neko podnosi zahtjev u vaše ime, ta osoba mora da navede svoje prezime, ime/imena, ime i podatke za kontakt organizacije ili preduzeća (ako je primjenjivo), kao i podatke o svom odnosu s vama te potvrdu da ste ta osoba i vi potpisali izjavu o zastupanju.

A šta ako u međuvremenu promijenim pasoš

Ovo je veoma važno, jer nije dovoljno da vam ETIAS bude “važeći tri godine”, već je potrebno da bude elektronski povezan upravo sa pasošem sa kojim putujete.

Gradovi i opštine Senzacionalno arheološko otkriće: Posjetite Bakince i doživite putovanje kroz vijekove

Dakle, ako vam pasoš istekne čak i samo dan nakon što vam je zahtjev odobren - automatski vam ističe i ETIAS vezan za tu putnu ispravu. Tako da čim izvadite novi pasoš, potrebno je da podnesete i novi zahtjev za ETIAS.

Važno je naglasiti i to da ETIAS ne mijenja osnovno pravilo bezviznog boravka u EU. Za naše građane na snazi ostaje osnovno pravilo - 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Šta ako mi odbiju zahtjev

U slučaju da ETIAS zahtjev bude odbijen, putnik neće ostati bez objašnjenja. Dobiće ime organa koji je donio odluku i razloge zbog kojih je zahtjev odbijen, kao i informacije o tome kako može da uloži žalbu.

Zvanična EU procedura predviđa pravo na žalbu, a postupak se vodi u skladu sa pravilima države koja je donijela odluku o odbijanju zahtjeva.

Da li djeca moraju da imaju ETIAS

Ovo je još jedna stvar koja može da zbuni porodice koje planiraju buduće putovanje u EU. Jer, iako su maloljetnici oslobođeni plaćanja takse, to ne znači da mogu da putuju bez ETIAS-a.

Dakle, dijete mlađe od 18 godina neće platiti 20 evra, ali će za njega svakako biti potrebno podnijeti zahtjev.

Isto važi i za osobe starije od 70 godina - oslobođene su plaćanja takse, ali ne i automatski obaveze posjedovanja autorizacije, pa će i oni morati da podnose zahtjev za ETIAS.

Ko još ne mora da ima ETIAS

Kako je precizirano pravilima koja je objavila EK, ETIAS, između ostalog, nije potreban državljanima zemalja koje primjenjuju ETIAS, kao ni Irske, kao ni određenim osobama koje već imaju odgovarajući boravišni dokument ili vizu.

Od obaveze su izuzeti i određeni nosioci diplomatskih, službenih i posebnih pasoša, uz uslove predviđene pravilima.

Hronika Saobraćajna nezgoda u Banjaluci: Hitna pomoć na terenu

Posebna pravila važe i za dvojne državljane. Ako, na primjer, imate državljanstvo Srbije i neke države članice EU koja primjenjuje ETIAS, za putovanje treba da koristite odgovarajući evropski pasoš, jer tada ne putujete kao državljanin treće zemlje i ne morate da podnosite zahtjev.

Šta ako ne putujem avionom

Važno je objasniti da se ETIAS se ne odnosi samo na buduće avio-putnike - obaveza posjedovanja ove autorizacije je vezana konkretno za putnika, a ne za vrstu prevoza.

Dakle, ETIAS će vam biti potreban ako u EU budete putovali i avionom, ali i autobusom, sopstvenim automobilom, vozom ili brodom.

Posebno je važno naglasiti da prevoznik može provjeriti da li putnik ima potrebnu autorizaciju pre ukrcavanja u prevozno sredstvo. Zato ETIAS nije nešto što se rješava tek kada stignete do granice, nego značajno ranije prije planiranog putovanja u EU.

Da li ETIAS garantuje da ćete ući u EU

Odgovor na ovo pitanje je negativan. Odnosno, dobijen ETIAS nije automatska garancija ulaska na teritoriju EU.

Kako je objašnjeno iz EK, on predstavlja uslov za putovanje za određene putnike, ali konačnu odluku o tome da li ispunjavate sve uslove za ulazak donosi granična kontrola. U praksi, to znači da na granici neke od 30 zemalja koje će primjenjivati ovaj sistem i dalje možete biti upitani za pasoš, svrhu putovanja, dužinu boravka i dokaz da imate dovoljno sredstava za boravak.

Granični organi provjeravaju i druge uslove, uključujući validnost putne isprave. Zvanični EU portal navodi da pasoš, između ostalog, treba da važi najmanje tri mjeseca nakon planiranog izlaska iz zemalja koje primjenjuju ETIAS i da ne bude stariji od deset godina.

Najveća opasnost: Lažni ETIAS sajtovi

Kako se približava početak primjene ovog sistema, gotovo sigurno će biti sve više sajtova koji će nuditi “pomoć pri prijavi” – EU je već upozorila na mogućnost zloupotreba.

Problem može biti dvostruk - neko može pokušati da naplati znatno više od zvanične takse od 20 evra, ali još ozbiljniji problem jeste mogućnost da od putnika traži lične i finansijske podatke pod izgovorom da podnosi zahtjev u njegovo ime.

Zato, kako je upozoreno, treba koristiti samo zvanični ETIAS sajt i zvaničnu aplikaciju kada budu pokrenuti.

10 stvari koje svaki naš putnik mora da zna

ETIAS nije viza

Građani Srbije će morati da ga imaju za kratka putovanja u 30 evropskih zemalja koje primjenjuju sistem

Po aktuelnom planu EU, primjena počinje u posljednjem kvartalu ove godine

Tačan datum početka još nije objavljen

Taksa će iznositi 20 evra

Mlađi od 18 i stariji od 70 godina oslobođeni su plaćanja, ali i dalje moraju imati ETIAS ako im je potreban

Odobrenje važi do tri godine ili do isteka pasoša

Sa jednim važećim ETIAS-om može se putovati više puta, uz pravilo 90 dana u 180 dana

ETIAS se dobija prije putovanja, dok se EES registracija obavlja na spoljnoj granici

ETIAS ne garantuje automatski ulazak u EU - konačnu odluku i dalje donosi granična kontrola

Za sada, dakle, nema razloga za ni za paniku ni za žurbu. Najvažnije je zapamtiti da sistem ETIAS još nije počeo da se primjenjuje. Kada EU objavi zvaničan datum početka, građani Srbije dobiće još jednu novu obaveznu proceduru prije puta, ali bezvizni režim za kratka putovanja u EU ostaje na snazi.