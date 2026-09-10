Logo

Ova planina krije tajnu staru vijekovima: Evo zašto svi hrle na Klekovaču

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 16:01

Komentari:

0
Врх планине Клековача.
Foto: Screenshot/Youtube

Klekovača, sa svojim impozantnim vrhom Velika Klekovača, predstavlja najvišu planinu ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Okružena planinskim vijenima Srnetice, Grmeča, Osječenice i Lunjevače, ova moćna krečnjačka ljepotica dijeli se između opštini Drinić u Republici Srpskoj i Drvara u Federaciji BiH, dok entitetska linija prelazi preko samog njenog grebena.

Gusta četinarska šuma prostire se do 1500 metara nadmorske visine, nakon čega prelazi u rjeđu bukovu šumu, dok je sam vrh obrastao niskom klekom po kojoj je planina i dobila ime, a među kojom se krije i izuzetno rijetka alpska biljka runolist.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, Klekovača nudi dugu tradiciju planinarenja, alpinizma i skijanja koja na ovim prostorima traje duže od stotinu godina.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da turizam na ovoj planini obuhvata široku lepezu aktivnosti za sve profile avanturista – od planinara i speleologa do ljubitelja orijentiringa i svih koji žele kvalitetan boravak na svježem vazduhu.

Bilo da istražujete njene guste šume, osvajate grebene ili tragate za rijetkim prirodnim biserima, Klekovača vas poziva na nezaboravnu planinsku avanturu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Klekovača

Turistička organizacija Republike Srpske

Turizam

Drinić

Bosanski Petrovac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Društvo

Spremite se: Objavljena prognoza do samog kraja septembra

2 h

0
Камионџије из БиХ

Društvo

Najavljene nove blokade granica

2 h

0
Земљотрес продрмао БиХ

Društvo

Zemljotres prodrmao BiH

3 h

0
Посао добија више од 150 незапослених из Требиња и Љубиња

Društvo

Posao dobija više od 150 nezaposlenih iz Trebinja i Ljubinja

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

45

Rajaner osporava da je Srbinu ispala glava kroz razbijeni prozor

18

38

Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

18

24

Karan: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na Srpsku i srpski narod

18

19

Odbornice se zamalo potukle na Skupštini

18

19

Horor: Usvojene djevojčice držali u garaži i tukli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima