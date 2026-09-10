Ova planina krije tajnu staru vijekovima: Evo zašto svi hrle na Klekovaču

Okružena planinskim vijenima Srnetice, Grmeča, Osječenice i Lunjevače, ova moćna krečnjačka ljepotica dijeli se između opštini Drinić u Republici Srpskoj i Drvara u Federaciji BiH, dok entitetska linija prelazi preko samog njenog grebena.

Gusta četinarska šuma prostire se do 1500 metara nadmorske visine, nakon čega prelazi u rjeđu bukovu šumu, dok je sam vrh obrastao niskom klekom po kojoj je planina i dobila ime, a među kojom se krije i izuzetno rijetka alpska biljka runolist.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, Klekovača nudi dugu tradiciju planinarenja, alpinizma i skijanja koja na ovim prostorima traje duže od stotinu godina.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da turizam na ovoj planini obuhvata široku lepezu aktivnosti za sve profile avanturista – od planinara i speleologa do ljubitelja orijentiringa i svih koji žele kvalitetan boravak na svježem vazduhu.

Bilo da istražujete njene guste šume, osvajate grebene ili tragate za rijetkim prirodnim biserima, Klekovača vas poziva na nezaboravnu planinsku avanturu.