Minić: Istočno Sarajevo ne smije biti žrtva interesa pojedinaca

Autor:ATV redakcija
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Podržavam građane Istočnog Sarajeva koji traže red, odgovornost i planski razvoj grada, istakao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.
Minić je istakao da Istočno Sarajevo raste i treba da se razvija, ali ne smije biti žrtva nekontrolisane gradnje i interesa pojedinaca.
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"Veze Srbije i Srpske niko ne može da sruši"
"Od nadležnih očekujem odgovornost, svaka nova zgrada mora imati infrastrukturu koja prati potrebe građana", istakao je Minić.
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