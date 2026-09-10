Logo

Minić: Istočno Sarajevo ne smije biti žrtva interesa pojedinaca

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 16:32

Komentari:

1
Саво Минић сједница Владе
Foto: Ustupljena fotografija

Podržavam građane Istočnog Sarajeva koji traže red, odgovornost i planski razvoj grada, istakao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Minić je istakao da Istočno Sarajevo raste i treba da se razvija, ali ne smije biti žrtva nekontrolisane gradnje i interesa pojedinaca.

Милорад Додик

Republika Srpska

"Veze Srbije i Srpske niko ne može da sruši"

"Od nadležnih očekujem odgovornost, svaka nova zgrada mora imati infrastrukturu koja prati potrebe građana", istakao je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Istočno Sarajevo

Komentari (1)

Više iz rubrike

предсједник СНСД-а

Republika Srpska

"Veze Srbije i Srpske niko ne može da sruši"

2 h

1
предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Neće Helez da govori Srbima šta smiju, a šta ne

2 h

11
Козара обиљежавање годишњице страдања

Republika Srpska

Smještena u zagrljaju rijeka: Kozara - Spoj istorije, netaknute prirode i avanture

3 h

1
ОЦ Јахорина

Republika Srpska

Olimpijska ljepotica koja osvaja: Jahorina - vaša destinacija za sve sezone

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

45

Rajaner osporava da je Srbinu ispala glava kroz razbijeni prozor

18

38

Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

18

24

Karan: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na Srpsku i srpski narod

18

19

Odbornice se zamalo potukle na Skupštini

18

19

Horor: Usvojene djevojčice držali u garaži i tukli

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima