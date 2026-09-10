Minić: Istočno Sarajevo ne smije biti žrtva interesa pojedinaca

Podržavam građane Istočnog Sarajeva koji traže red, odgovornost i planski razvoj grada, istakao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Minić je istakao da Istočno Sarajevo raste i treba da se razvija, ali ne smije biti žrtva nekontrolisane gradnje i interesa pojedinaca.

Republika Srpska "Veze Srbije i Srpske niko ne može da sruši"

"Od nadležnih očekujem odgovornost, svaka nova zgrada mora imati infrastrukturu koja prati potrebe građana", istakao je Minić.