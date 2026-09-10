Dodik: Neće Helez da govori Srbima šta smiju, a šta ne

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Srbi, pravoslavci, kroz vijekove poštuju obred sahrane, a da se Zukan Helez samo utkruje da pokaže mržnju prema srpskom narodu i da ne doprinosi stabilnosti niti bilo čemu što bi moglo očuvati BiH.

Na pitanje o tome kako Zukan Helez ponovo prijeti Republici Srpskoj, najavljuje

ukidanje, govori da zna šta mu je činiti, Dodik je rekao da neće Helez da govori Srbima šta smiju a šta ne smiju.

"To je njegova pijana glava izmislila, pa on misli da što više laje, da bi mogao da bude primijećen. A usput žele da kažu da se oni bore za BiH. Za koju BiH?", upitao je Dodik.

Dodik je ocijenio da se Helez vjerovatno utrkuje i u ovoj predizbornoj kampanji da pokaže neku svoju pamet.

"Imajući u vidu i tu njegovu pijanu ludu glavu, mislim da ne doprinosi stabilnosti i miru. Ne doprinosi bilo čemu što bi moglo očuvati BiH", istakao je Dodik.

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Naglasio je da se BiH dijeli i raspada kao leš koji je nemoguće sastaviti. "Kad ste u stanju leša, onda je gotovo. Sljedeća faza je raspad. E, to je BiH. A on mogu svojim namještenim sudovima šta god hoće da proganjaju, vidjećemo dokle", rekao je Dodik.

On smatra da ni Helez neće to dugo raditi, ali da se uvijek ukaže kada je mržnja prema Srbima, Srbiji, on se tu utrkuje, ali ne zaslužuje pažnju jer je nejak.

Prema Dodikovim riječima, nema nikakva ovlaštenja, nije BiH, a kad progovori u svoje ime onda pokaže da je "obična budaletina" koja ne može ništa smisleno da govori, osim da vrijeđa Srbe.

Dodik je naveo kako je FBiH sahranjen Rasim Delić, osuđen za zločine nad Srbima, a drugima drže pridiku o tome.

Istakao je da je sahrana generala Ratka Mladića bila vjerski, pravoslavni obred, te naglasio da Srbi kroz vijekove poštuju taj obred.

"On mora da zna, pošto ne zna, da mi palimo svijeće i za žive i za mrtve. I da se u našim hramovima molimo jednako i za žive i za mrtve. Mene ne zanimaju njihovi obredi. Poštujem svakoga. Ali ova histerija što se dešava nije samo priča kako oni to žele da svedu na Mladića već je to priča o BiH", rekao je Dodik.

Ukazao je kako se Islamska zajednica u BiH bavi politikom jer pri izboru njihovog poglavara, sva tri kandidata su morala da naprave dio programa koji se zove politički.

"Znači, Islamska vjerska zajednica se bavi političkim programom. Šta mislite, da neko od ovih naših vladika kaže: `Evo moj politički program`. Kako bi se to gledalo?", upitao je Dodik i dodao kako pišu tamo da je to njihova država i da se oni bore.

Dodik je naveo da je njima u Sarajevu multigrađanska stranka da povuku Vojina Mijatovića tamo i da ga uvale u kriminal, pa ga sad ganjaju.

"Ja ne žalim Mijatovića, ali to gledam na drugi način. Povučete ga iz Banjaluke i proslavite ga kao neko božanstvo koje je došlo iz Banjaluke, a onda mu ubacite krivičnu prijavu. Naravno, dabogda se iz toga ne izvukao", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da u Sarajevo nikad više otići neće, jedino ako baš bude morao, pod nekom vrstom prisile.

"To je za mene daleki, ne Bliski, nego Daleki istok. Tamo nema ništa što bi bilo interesantno za Srbe. Tamo nema ničega što mi možemo da očekujemo", rekao je Dodik.

(SRNA)