Smještena u zagrljaju rijeka: Kozara - Spoj istorije, netaknute prirode i avanture

Planina Kozara, s pravom nazvana „zelenom ljepoticom“ Krajine, smještena je u zagrljaju rijeka Une, Sane, Save i Vrbasa.

U samom srcu ove planine nalazi se Nacionalni park Kozara, koji još od 1967. godine ponosno nosi ovu titulu i dio je prestižne evropske federacije nacionalnih parkova EUROPARC.

Na površini od 3.494 hektara, uz posebno lovište koje se prostire na čak 16.000 hektara, Kozara predstavlja prava planinska pluća regije i oazu za sve ljubitelje prirode.

Centralnim dijelom planine dominira Mrakovica - zaravnjeni plato na kojem se nalazi Memorijalna zona izgrađena 1972. godine u znak sjećanja na borce i narod Potkozarja stradale u Drugom svjetskom ratu.

Ovaj memorijalni kompleks, sačinjen od muzeja, spomenika i zida sa ugraviranim imenima stradalih, i danas je mjesto gdje se održavaju upečatljivi istorijski časovi posvećeni velikoj epopeji slobode.

Kako navode iz Turističke organizacije Republike Srpske, Kozara svojim posjetiocima nudi bogate sadržaje tokom cijele godine. Prelijepi ambijent gustih šuma pruža idealne uslove za planinarenje uz uređene rute u trajanju od 45 minuta do 6 sati, dok su za ljubitelje adrenalina dostupni paraglajding, kanjoning i sportsko penjanje.

U Turističkoj organizaciji Republike Srpske takođe ističu da Kozara tokom zimskih mjeseci postaje pravo ski-utočište, sa stazom na Mrakovici dužine 800 metara, funkcionalnim ski-liftovima, uređenom stazom za djecu i popularnim noćnim skijanjem.

Bilo da želite da istražite njenu bogatu istoriju ili uživate u snježnim i ljetnim planinskim avanturama, Kozara vas čeka širom otvorenih vrata.