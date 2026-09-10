Transrodne lutke u vrtiću izazvale buru u politici

"Je neko u dječji vrtić 'uveo' transrodne lutke?" - pitanje je to na koje je MOST Zagreb od Grada Zagreba zatražio odgovor radi fotografija koje prikazuju dvije neobične lutke, ali i na temelju zaprimljenih informacija iz više izvora sa terena.

Iz Mosta kažu da je u pitanju sadržaj namijenjen maloljetnoj djeci te ga iz tog razloga treba ozbiljno i hitno provjeriti.

Od nadležnih institucija traže jasno oglašavanje i utvrđivanje svih činjenica. Njihov cilj, naglašavaju, nije širenje neprovjerenih informacija ili političko prepucavanje, nego "zaštita djece i pravovremeno razjašnjavanje svih navoda koji izazivaju opravdanu zabrinutost roditelja".

U svom saopštenju, Most Zagreb traži od Grada Zagreba hitnu obustavu "transrodnih lutaka u dječji vrtić na području Stenjevca te objavu cjelokupne dokumentacije povezane s njihovim odabirom i nabavkom".

Zagrebački vrtići ne smiju postati poligon za provođenje vouk ideologije, posebno bez jasnog stručnog i pedagoškog obrazloženja te bez znanja i učešća roditelja, upozoravaju.

"Mičite prste od naše djece! Tomaševićeva gradska vlast nema pravo zagrebačke vrtiće pretvarati u laboratorije vouk ideologije, a djecu koristiti za sprovođenje svojih svjetonazorskih eksperimenata. Dječji vrtić mora biti mjesto igre, sigurnosti, učenja i zdravog razvoja, a ne prostor u kojem će se djeci najranije dobi preko transrodnih lutaka nametati ideološke poruke koje ne mogu razumjeti niti kritički propitivati", poručio je Marko Sladoljev, gradski vijećnik Gradske četvrti Stenjevec i povjerenik Mosta za Stenjevec.

"Grad Zagreb mora odmah odgovoriti ko je odlučio da se djeci predškolske dobi javnim novcem nameću ovakvi ideološki sadržaji. Želimo znati koliko su transrodne lutke plaćene, ko je dobavljač, ko je odobrio nabavku i koji je tačno njihov pedagoški cilj. Nije dovoljno izgovoriti riječi poput 'inkluzivnosti', 'različitosti' ili 'savremenog pristupa'. Tražimo konkretno stručno obrazloženje: što bi dijete predškolske dobi iz takvog sadržaja trebalo naučiti, kojoj je starosnoj grupi namijenjen i koji stručni standard opravdava njegovo uvođenje u vrtić", dodao je Sladoljev.

Most Zagreb traži i objavu podataka o stručnjacima koji su učestvovali u odabiru opreme, uključujući informaciju jesu li se o razvojnoj primjerenosti transrodnih lutaka oglašavali psiholozi, pedagozi, edukacijski rehabilitatori ili drugi stručnjaci. Od gradske vlasti očekuju i odgovor na pitanje jesu li roditelji unaprijed obaviješteni o sadržajima koji će biti dostupni njihovoj djeci te je li im omogućen uvid u njihovu pedagošku i programsku osnovu.

"Nećemo prihvatiti da se svako protivljenje vouk agendi automatski proglašava netolerancijom, dok se roditelji sistematski isključuju iz odluka koje se direktno odnose na odgoj njihove djece. Roditelji nisu neprijatelji obrazovanja niti dekor u sistemu. Oni su prvi i temeljni odgojitelji svoje djece i gradska vlast to mora poštovati", kazao je Sladoljev.

Transrodne lutke Most Zagreb

Most Zagreb zaključuje da ne traže da Grad prihvati njihovu kontrolu, ali naglašavaju da "Zagreb nije ničija ideološka laboratorija".

"Neka gradska vlast dokaže dokumentima razloge nabavke igračaka i omogući roditeljima potpuni uvid. Ako to ne može dokazati, opremu treba odmah povući, odluku preispitati i utvrditi odgovornost", istaknuo je Sladoljev.

Međutim, Grad Zagreb u međuvremenu je odgovorio na pitanja Mosta Zagreb. Oni su poručili kako za dječje vrtiće nabavlja klasične dječje lutke, no da su isporučene krive te su vraćene.

"Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene niti su prihvaćene od strane Grada Zagreba ili dječjeg vrtića. Upravo suprotno - čim je po otvaranju pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te isti dan vraćena dobavljaču", poručili su iz Kabineta gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Kabinet navodi kako su specifikacije nabavke opreme i didaktike za Dječji vrtić Stenjevec javno dostupne u Elektroničkom oglasniku javne nabavke RH (EOJN).

"Iz objavljenog troškovnika nedvosmisleno je vidljivo da se za vrtić nabavljaju klasične dječje lutke primjerene dječjem uzrastu i potrebama odgojno-obrazovnog rada. Prilikom isporuke opreme utvrđeno je da isporučene lutke nisu odgovarale ugovorenoj specifikaciji zbog greške u proizvodnji", odgovorili su iz Grada na upit Hine.

Navedena oprema nije prihvaćena, dodali su, već je u utorak, 8. septembra, istog dana kad je i isporučena, vraćena dobavljaču uz zahtjev za isporukom proizvoda koji odgovaraju ugovorenom cjenovniku, navodi "Net.hr".