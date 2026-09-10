Treća žrtva razornog požara: Preminula žena povrijeđena kod Omiša

U KBC-u Split jutros je preminula još jedna osoba teško povrijeđena u velikom požaru koji je 13. avgusta buknuo na području Omiša, potvrđeno je Indeksu.

„Preminula je ženska osoba u dobi od 58 godina. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja i primjeni najsavremenijih metoda liječenja, pacijentkinja je preminula“, potvrđeno je za ovaj portal u KBC-u Split.

Ovim tragičnim ishodom broj poginulih u požaru popeo se na tri.

Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim povredama u KBC-u Split.

Ljekari se bore za život još nekoliko pacijenata

U Jedinici intenzivnog liječenja splitske bolnice ljekari se i dalje bore za život dvoje kritično povrijeđenih pacijenata.

Još četvoro stradalih nalazi se na liječenju u Zagrebu, gdje su prevezeni dan nakon nesreće. Troje životno ugroženih zbrinuto je u KBC-u Sestre milosrdnice, dok se jedna maloljetna osoba bori za život u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.