Treća žrtva razornog požara: Preminula žena povrijeđena kod Omiša

Autor:ATV redakcija
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U KBC-u Split jutros je preminula još jedna osoba teško povrijeđena u velikom požaru koji je 13. avgusta buknuo na području Omiša, potvrđeno je Indeksu.
„Preminula je ženska osoba u dobi od 58 godina. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja i primjeni najsavremenijih metoda liječenja, pacijentkinja je preminula“, potvrđeno je za ovaj portal u KBC-u Split.
Ovim tragičnim ishodom broj poginulih u požaru popeo se na tri.
Jedna je osoba preminula na samom požarištu, dok su dvije podlegle teškim povredama u KBC-u Split.
U Jedinici intenzivnog liječenja splitske bolnice ljekari se i dalje bore za život dvoje kritično povrijeđenih pacijenata.
Još četvoro stradalih nalazi se na liječenju u Zagrebu, gdje su prevezeni dan nakon nesreće. Troje životno ugroženih zbrinuto je u KBC-u Sestre milosrdnice, dok se jedna maloljetna osoba bori za život u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.
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