Žena (35), majka šestoro d‌jece, ubijena je u utorak naveče u Slatini u Hrvatskoj, a detalji koji su isplivali nakon zločina otvorili su ozbiljno pitanje – da li je njena smrt mogla biti spriječena?

Neposredno prije nego što ju je, prema sumnjama policije, 40-godišnji suprug usmrtio oštrim predmetom, žena je tražila pomoć policije.

Muškarac je, osim toga, policiji bio poznat odranije. Protiv njega su još u julu podnesene prekršajna i krivična prijava.

Sada će policija istraživati postupanje vlastitih službenika.

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Glavni direktor hrvatske policije Nikola Milina naredio je vanredni nadzor u Policijskoj stanici Slatina, a stručni tim treba da utvrdi šta se tačno događalo prije ubistva i kako su policajci reagovali na posljednju dojavu žene.

Šta se dogodilo nakon njenog poziva?

Upravo će postupanje nakon te dojave biti jedan od ključnih dijelova kontrole.

"Izvanrednim nadzorom obuhvatiće se cjelokupno postupanje policije prema žrtvi i osumnjičeniku, uključujući postupanje iz srpnja ove godine kada je osumnjičenik prekršajno i kazneno prijavljen, a posebno postupanje po dojavi zaprimljenoj neposredno prije počinjenja kaznenog d‌jela", saopšteno je iz uprave hrvatske policije.

Drugim riječima, kontrolori neće provjeravati samo šta se dogodilo u satima prije ubistva, već i kako je policija ranije postupala prema ovom bračnom paru.

Rezultati nadzora biće objavljeni nakon što stručni tim završi provjeru.

Osumnjičeni već bio prijavljen

Zločin se dogodio 8. septembra oko 22 časa u porodičnoj kući u Slatini.

Prema policijskim informacijama, 40-godišnji muškarac osumnjičen je da je oštrim predmetom usmrtio pet godina mlađu suprugu.

Policija ga je zatekla na mjestu zločina i odmah uhapsila, nakon čega je nad njim započeta kriminalistička istraga.

Uviđaj je obavljen tokom noći, a tijelo ubijene žene prevezeno je na patologiju Opšte bolnice Virovitica.

Istragu vodi nadležno državno tužilaštvo u Bjelovaru u saradnji s policijom.

Međutim, podatak koji je slučaj učinio još potresnijim jeste da događaji od te večeri nisu bili prvi put da se institucije susreću s ovom porodicom.

Osumnjičeni je već u julu bio prekršajno i krivično prijavljen, zbog čega će unutrašnja kontrola posebno analizirati i tadašnje postupanje policije.

Porodica bila poznata i socijalnoj službi

Ni Hrvatskom zavodu za socijalni rad porodica nije bila nepoznata.

Iz Zavoda su za Dnevnik Nove TV potvrdili da je porodica bila u njihovom tretmanu i da su preduzimane mjere porodično-pravne zaštite.

Tako se sada, nakon ubistva, slaže posebno teško pitanje: institucije su poznavale porodicu, muškarac je ranije bio prijavljen, a žena je neposredno prije smrti ponovo zatražila pomoć.

Da li je u tom lancu napravljen propust, za sada nije utvrđeno.

Upravo zato je i pokrenut vanredni policijski nadzor i bilo bi preuranjeno prije njegovih rezultata tvrditi da je policija mogla spriječiti zločin.

Iza ubijene žene ostalo šestoro d‌jece

Iza 35-godišnje žene ostalo je šestoro d‌jece.

Gradonačelnik Slatine Tomo Tomić rekao je da je riječ o potresnom događaju za grad u kojem se, kako je naveo, ljudi međusobno poznaju.

Najavio je i da će grad pomoći porodici u svemu što bude potrebno.

Zločin je potresao i komšije, dok su pojedini građani pred kamerama Dnevnika Nove TV otvoreno postavljali pitanje da li se moglo učiniti više da žena bude zaštićena.

"Trebalo bi se više poduzimati nekih mjera, možda zabrana, izaći na teren", rekla je jedna stanovnica Slatine.

Druga žena je na pitanje osjeća li da su žene danas sigurne u Hrvatskoj odgovorila samo:

"Ne."

Odgovore sada mora dati vanredni nadzor

Motiv ubistva još se utvrđuje, a kriminalistička istraga je u toku.

Ali paralelno s istragom samog zločina sada se vodi još jedna provjera – ona koja treba da pokaže šta su institucije znale prije nego što je žena ubijena i šta su preduzele.