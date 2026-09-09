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Velika akcija MUP-a i BIA: "Vračarci" pali dok su preuzimali 20.000 evra

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09.09.2026 22:57

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Tri osobe za koje se sumnja da su pripadnici "vračarske grupe" uhapšene su danas, 9. septembra, u velikoj akciji pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i Bezbednosno-informativne agencije (BIA).

Akcija je sprovedena u saradnji s Od‌jeljenjem za operativnu analitiku (OPA), Službom za koordinaciju i operativne poslove (SKOR) i Upravom za tehniku, uz operativnu podršku SSPDR-a.

Prema saznanjima Telegrafa, osumnjičeni su uhapšeni u trenutku primopredaje novca od oštećenog V. P., od kojeg su, kako se sumnja, iznudili 20.000 evra.

Hapšenje u tržnom centru

Kako Telegraf nezvanično saznaje, hapšenje je izvedeno na javnom mjestu, u Tržnom centru "Ušće" u Beogradu.

Operativci bezbjednosnih službi prethodno su osumnjičene držali pod nadzorom, a reagovali su neposredno nakon primopredaje obilježenog novca.

Trojica osumnjičenih tada su uhapšena.

Traga se za drugim osumnjičenima

Policija, prema istim informacijama, nastavlja potragu za drugim osobama za koje se sumnja da su učestvovale u ovom slučaju ili pružale logističku podršku.

Više detalja o uhapšenima, kao ni zvanične informacije o krivičnim d‌jelima koja im se stavljaju na teret, zasad nije objavljeno, prenosi Telegraf.

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hapšenje

Srbija

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