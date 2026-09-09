Velika akcija MUP-a i BIA: "Vračarci" pali dok su preuzimali 20.000 evra

Autor:ATV redakcija
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Tri osobe za koje se sumnja da su pripadnici "vračarske grupe" uhapšene su danas, 9. septembra, u velikoj akciji pripadnika Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i Bezbednosno-informativne agencije (BIA).
Akcija je sprovedena u saradnji s Odjeljenjem za operativnu analitiku (OPA), Službom za koordinaciju i operativne poslove (SKOR) i Upravom za tehniku, uz operativnu podršku SSPDR-a.
Prema saznanjima Telegrafa, osumnjičeni su uhapšeni u trenutku primopredaje novca od oštećenog V. P., od kojeg su, kako se sumnja, iznudili 20.000 evra.
Kako Telegraf nezvanično saznaje, hapšenje je izvedeno na javnom mjestu, u Tržnom centru "Ušće" u Beogradu.
Operativci bezbjednosnih službi prethodno su osumnjičene držali pod nadzorom, a reagovali su neposredno nakon primopredaje obilježenog novca.
Trojica osumnjičenih tada su uhapšena.
Policija, prema istim informacijama, nastavlja potragu za drugim osobama za koje se sumnja da su učestvovale u ovom slučaju ili pružale logističku podršku.
Više detalja o uhapšenima, kao ni zvanične informacije o krivičnim djelima koja im se stavljaju na teret, zasad nije objavljeno, prenosi Telegraf.
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