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Prve fotografije sa mjesta tragedije: Muškarac pao sa petog sprata zgrade na trolejbus

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09.09.2026 18:52

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Мушкарац је погинуо данас у Жичкој улици у Београду, након што је пао са петог спрата зграде.
Foto: Telegraf/Nikola Tomić

Mladić S. S. (30) izgubio je život u Beogradu kada je, tokom izvođenja radova na visini, pao sa petog sprata zgrade direktno na krov trolejbusa u pokretu.

Do tragedije je došlo u trenutku kada je S. S. izvodio radove na postavljanju spoljne rasvjete na višespratnici. Dok je visio na visini petog sprata, ulicom je prolazilo vozilo gradskog prevoza.

Prema riječima šokiranih građana koji su se zatekli na terenu, ključni trenutak bio je udar retrovizora u radno uže.

"Sve se odigralo u nekoliko sekundi. Trolejbus je prolazio ulicom i od‌jednom se čuo jak, oštar udarac. Desni retrovizor je zakačio kanap koji je visio sa zgrade i povukao ga. Nesrećni mladić je u trenutku izgubio oslonac i poletio dole... Pao je direktno na krov trolejbusa. Ljudi iz vozila i sa ulice su vrištali, vozač je odmah ukočio, ali radniku nije bilo spasa. Scena sa retrovizorom i samim padom bila je jeziva", ispričao je jedan od očevidaca za Telegraf.

Policija Srbija

Srbija

Poginuo muškarac u Beogradu: Pao sa petog sprata zgrade na trolejbus

Ljekarska ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt mladića.

Policija i nadležne inspekcije vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće, kao i da li su radovi na visini bili adekvatno obezbijeđeni i označeni u odnosu na saobraćajnu traku.

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pogibija

poginuo muškarac

Beograd

Poginuo radnik

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