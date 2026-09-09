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Političko Sarajevo bi da protjera Srbe: Ne smiruju se reakcije na Konakovićeve "bisere"

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09.09.2026 19:13

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министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић на конференцији за медије.
Foto: ATV

Političko Sarajevo bi da protjeruje Srbe. Elmedin Konaković i one koji nisu u BiH. Ne smiruju se ni danas reakcije na njegove, kako ih on naziva diplomatske poteze, mada bi se prije reklo bisere.

U histeriji prema Srbima su mu se pridružili i drugi bošnjački političari. Bošnjački političari kao da se međusobno takmiče u tome ko je najveći bošnjak i patriota, a patriotizam pokazuju kroz histerične izjave, ali i poteze prema srpskom narodu. Najdalje je otišao Elmedin Konaković, koji je nakon sahrane Ratka Mladića donio odluku da iz Ambasade Srbije u BiH protjera dvojicu srpskih diplomata, od kojih je jedan već napustio BiH. Iz Ministarstva pravde Republike Srpske pozivaju Tužilaštvo BiH da ispita je li Konaković skandaloznim potezom prekršio zakon.

"Pozivam Tužilaštvo biH i gospodina Kajganića da otvori istragu i provjeri da li ej Konaković prekršio zakon, jer da na taj način protjeruje vojni ataše je, po meni, krivično djelo", rekao je ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.

Antisrpska histerija u sarajevu nije slučajnost, postala je politički obrazac djelovanja. Sramno ponašanje i bahatost, poruke i potezi izražavanjaa mržnje kojima svjedočimo iz Sarajeva pokazuju političku nemoć, samo su neke od poruka iz Republike Srpske.

"Možete misliti koliko su oni dokoni i koliko ne služe svrsi. On hoda i nešto komentariše po Republici Srpskoj, pa ja ne znam da su oni živi. Odoh danas u četiri, pet naših oština, da radimo, gradimo. Kakav crni Konaković prošlost politička", naglasio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

"Pa, oni bi ih protjerali i da nije bilo sahrane generala Mladića. Njima samo treba alibi za mržnju. Ovdje je smrt jednog čovjeka iskorištena da se pokaže koliko oni mrze sve što je srpsko", upozorava predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Histerija i napadi iz Sarajeva ujedinili su, čini se, vlast i opoziciju u Srpskoj. Da je potez Elmedina Konakovića u najmanju ruku sramotan, smatraju i u SDS-u.

"Nešto što treba da se osudi i nešto što ne šalje dobre poruke koje bi danas trebalo da budu poslate iz Republike Srpske i BiH", navodi iz SDS-a Marinko Božović.

Konaković zloupotrebljava svoj položaj, on je grobar BiH, jer krši njen Ustav, stav je Gorana Petronijevića.

"Takvi potezi predstavljaju samo dalji proces rastakanja BiH kao jedinstvene države. Očigledno je da određen broj ljudi smatra d aima mogućnost samostalnog odlučivanja, kada su u pitanju spoljnopoliitčki problemi. Dejtonskim ustavom je zagarantovano da se svako međunarodno – pravno političko pitanje mora rješavati u okviru konsenzusa", izjavio je predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava Goran Petronijević.

Konaković je najavio i prekidanje nekoliko sporazuma sa Srbijom, iako je svjestan da od toga nema ništa. Jasno je da njemu, ali i svim drugim bošnjačkim političarima smrt Ratka Mladića služi za prikupljanje poena, jer je to narativ koji njihovi glasači vjerovatno žele da čuju.

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Tagovi :

Elmedin Konaković

napad na Srbe

Zukan Helez

Nenad Stevandić

Savo Minić

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