Ambasada Rusije u BiH: Prekrajanje Dejtonskog sporazuma nije osnov za uređenje situacije u BiH

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u BiH, rečeno je iz Ambasade Ruske Federacije u BiH.
Komentarišući izjavu ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza i pozivanja "na ukidanje Republike Srpske", iz ruske Ambasade su istakli da je jedini realan osnov za uređenje situacije u BiH postizanje kompromisnog uzajamno prihvatljivog dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH.
Provokativne Helezove izjave, kako je poručeno iz Ambasade Ruske Federacije, moraju da ocijene relevantne međunarodne strukture.
Republika Srpska
Cvijanović: Nebuloze Zukana Heleza
"Prije svega, Kancelarija visokog predstavnika i Misije OEBS-a u BiH", rečeno je iz ruske Ambasade.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
19
41
19
36
19
25
19
15
19
13
Trenutno na programu