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Ambasada Rusije u BiH: Prekrajanje Dejtonskog sporazuma nije osnov za uređenje situacije u BiH

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09.09.2026 18:18

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Амбасада Русије у БиХ: Прекрајање Дејтонског споразума није основ за уређење ситуације у БиХ

Prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u BiH, rečeno je iz Ambasade Ruske Federacije u BiH.

Komentarišući izjavu ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza i pozivanja "na ukidanje Republike Srpske", iz ruske Ambasade su istakli da je jedini realan osnov za uređenje situacije u BiH postizanje kompromisnog uzajamno prihvatljivog dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH.

Provokativne Helezove izjave, kako je poručeno iz Ambasade Ruske Federacije, moraju da ocijene relevantne međunarodne strukture.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Nebuloze Zukana Heleza

"Prije svega, Kancelarija visokog predstavnika i Misije OEBS-a u BiH", rečeno je iz ruske Ambasade.

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Ambasada Rusije u BiH

Dejtonski sporazum

Bosna i Hercegovina

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