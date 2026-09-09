Ambasada Rusije u BiH: Prekrajanje Dejtonskog sporazuma nije osnov za uređenje situacije u BiH

Prekrajanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovo odbacivanje od strane potpisnika nije osnov za uređenje situacije u BiH, rečeno je iz Ambasade Ruske Federacije u BiH.

Komentarišući izjavu ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza i pozivanja "na ukidanje Republike Srpske", iz ruske Ambasade su istakli da je jedini realan osnov za uređenje situacije u BiH postizanje kompromisnog uzajamno prihvatljivog dogovora dva entiteta i tri konstitutivna naroda u BiH.

Provokativne Helezove izjave, kako je poručeno iz Ambasade Ruske Federacije, moraju da ocijene relevantne međunarodne strukture.

Republika Srpska Cvijanović: Nebuloze Zukana Heleza

"Prije svega, Kancelarija visokog predstavnika i Misije OEBS-a u BiH", rečeno je iz ruske Ambasade.