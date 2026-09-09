Ambasada Rusije: NATO pokazao spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva

Autor:ATV redakcija
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NATO je bombardovanjem Republike Srpske pokazao spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva, saopšteno je iz Ambasade Rusije u BiH povodom 9. septembra Dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Srpskoj.
"Ljudski životi nikako ne mogu biti "kolateralna šteta" - poručili su iz ruske Ambasade.
Naveli su da je posebno zabrinjavajuća činjenica da je NATO tokom bombardovanja koristio municiju sa osiromašenim uranijumom, tako da su posljedice napada još prisutne u BiH.
"Svoju agresivnu prirodu NATO pokazuje i u Ukrajini, gdje neprestano radi na tome da nanesi Rusiji strateški poraz", ističe se u saopštenju.
Iz Ambasade Rusije u BiH ukazuju da NATO aktivno promoviše remilitarizaciju Evrope, uključujući i podršku snabdijevanju Kijeva oružjem.
"Širenje NATO-a i njegovo napredovanje prema granicama Rusije predstavljaju oblik geopolitičke agresije", zaključili su u ruskoj Ambasadi.
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