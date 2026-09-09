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Ambasada Rusije: NATO pokazao spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva

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09.09.2026 12:27

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Амбасада Русије: НАТО показао спремност да жртвује цивиле ради својих илузорних циљева

NATO je bombardovanjem Republike Srpske pokazao spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva, saopšteno je iz Ambasade Rusije u BiH povodom 9. septembra Dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Srpskoj.

"Ljudski životi nikako ne mogu biti "kolateralna šteta" - poručili su iz ruske Ambasade.

Naveli su da je posebno zabrinjavajuća činjenica da je NATO tokom bombardovanja koristio municiju sa osiromašenim uranijumom, tako da su posljedice napada još prisutne u BiH.

"Svoju agresivnu prirodu NATO pokazuje i u Ukrajini, gdje neprestano radi na tome da nanesi Rusiji strateški poraz", ističe se u saopštenju.

Iz Ambasade Rusije u BiH ukazuju da NATO aktivno promoviše remilitarizaciju Evrope, uključujući i podršku snabdijevanju Kijeva oružjem.

"Širenje NATO-a i njegovo napredovanje prema granicama Rusije predstavljaju oblik geopolitičke agresije", zaključili su u ruskoj Ambasadi.

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Ambasada Rusije u BiH

NATO

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