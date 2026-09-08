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"Konaković - bager političar idealan za humorističku seriju''

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08.09.2026 19:47

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"Конаковић - багер политичар идеалан за хумористичку серију''
Foto: Anadolu/Stipe Majic

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da Elmedin Konaković, nakon odluke da protjera dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu, standardno ponižava svoj narod i zdrav um.

On je naglasio da su odavno ljudi prestali da vjeruju u bajke aktuelnog ministra inostranih poslova u Savjetu ministara.

"Konaković se ponovo blamira. Bager političar! Gdje mu je bager? Šoumen u Sarajevu. Tako i sa zaposlenim u Ambasadi Srbije", naveo je Košarac na Iksu.

Košarac smatra da je Konaković idealan za humorističku emisiju.

"Poslije izbora ima posao – stend-ap komičar!", naveo je Košarac

Konaković je danas saopštio da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Danka Maksimovića u Ambasadi Srbije, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.

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Staša Košarac

Elmedin Konaković

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