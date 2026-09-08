Logo

Cvijanović: Nakon 30 godina Srbi se ponovo proteruju iz Sarajeva - to neće ostati bez odgovora

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 20:00

Komentari:

2
Цвијановић: Након 30 година Срби се поново протерују из Сарајева - то неће остати без одговора
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da se i nakon 30 godina Srbi ponovo proteruju iz Sarajeva.

"To neće proći bez odgovora", poručila je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ненад Нешић

Republika Srpska

Nešić: Konaković ne može nanijeti štetu Srbiji, ali itekako nanosi štetu BiH

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Sarajevo

Srbi

Komentari (2)

Više iz rubrike

Ненад Нешић, предсједник ДНС-а

Republika Srpska

Nešić: Konaković ne može nanijeti štetu Srbiji, ali itekako nanosi štetu BiH

2 h

0
Богољуб Зељковић потпредсједник ФК ''Борац'' у гостовању у Центру дана на АТВ-у, 18.05.2026.

Republika Srpska

Zeljković: SNSD vodi odgovornu politiku

3 h

0
Додик: Од Блануше би било поштеније да каже 'не смијем, слаб сам'

Republika Srpska

Dodik: Od Blanuše bi bilo poštenije da kaže 'ne smijem, slab sam'

3 h

2
Потпредсједница Савеза независних социјалдемократа и Српски члан Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Cvijanović: Institucije Srpske uz Drinić

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

42

Olimpijakos se oprostio od Kovačevića

22

34

Ne bacajte talog kafe: Pomiješajte ga s ovim sastojkom i iskoristite za čišćenje

22

12

Orban upozorava: Mađarskoj prijeti dužničko ropstvo

21

59

Cvijanović i Minić sa Darom iz Jasnovca

21

58

Nedim Sladić upozorio na veliku opasnost: Ovo su kritične tačke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima