Cvijanović: Nakon 30 godina Srbi se ponovo proteruju iz Sarajeva - to neće ostati bez odgovora

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da se i nakon 30 godina Srbi ponovo proteruju iz Sarajeva.
"To neće proći bez odgovora", poručila je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.
Nakon 30 godina Srbi se ponovo proteruju iz Sarajeva. To neće ostati bez odgovora. pic.twitter.com/xMn3TB9YWX— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 8, 2026
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