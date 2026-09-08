Cvijanović: Nakon 30 godina Srbi se ponovo proteruju iz Sarajeva - to neće ostati bez odgovora

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da se i nakon 30 godina Srbi ponovo proteruju iz Sarajeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.