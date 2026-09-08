O visini penzije Lepe Brene svi pričaju poslije 40 godina radnog staža, evo i zašto

"Drago joj je što je doživjela penziju, ali se ne osjeća kao penzionerka i sama ta "titula" joj je čudna. Naročito što neće promijeniti način život. Brena će nastaviti da nastupa kao i dosad, ali će i uživati maksimalno, što je već počela za vrijeme korone. Tada je još shvatila da je vrijeme da se posveti više sebi i Bobi poslije godina napornog rada", ispričao je izvor tada.

Pjevačica je ostvarila pravo na penziju nakon 40 godina uspješnog radnog staža, a o visini primanja, pjevačica nikada nije željela da govori.

Ko je sve Breni proricao sudbinu?

Ona je jednom prilikom govorila o proročanstvu Baba Vange, kada je otkrila da joj je još u djetinjstvu jedan vidovnjak prorekao sudbinu.

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Naime, ona je jednom prilikom govorila o dva proroka koji su bili ključni u njenom životu. Jedan od njih joj je prorekao sudbinu da će biti velika zvijezda.

"Dva proroka su bili krucijalni u mom životu. Kada sam imala 14 godina, bila sam u to vrijeme klinka koja nije toliko izlazila po diskotekama. Sjećam se da sam sa svojom mamom bila kod komšinice teta Sene. Došao je jedna stariji čovjek, koji je zamolio za času vode. Brzo sam ustala i dodala mu je. On je ušao i sjeo u prostoriju. Pitao me je čija sam, na šta se nadovezao: "Vidite ova vaša kćerka, ona će biti jako, jako poznata. Koliko očima vidi, toliko će ići daleko. Koliko rukama raširi, toliko će moći da uzme". Tada sam već pomislila kakve su ovo gluposti. On se na to sve nadovezao i rekao da ću biti poznata kao Josip Broz Tito, u tom trenutku sam izgovorila: "Ovo je totalna glupost, nešto što je nemoguće" - rekla je Brena i nastavila:

"Pogledao me je i poručio mi: "Bolestan sam čovjek i idem na Sremski front, bolujem od dijabetesa. Molim te, kada se to desi, sjeti me se. Pomisli na mene i upali mi svijeću". Ja ću sad da se rasplačem koliko je to za mene bio emotivan momenat. Tada sam bila dijete i nisam mogla ni da pretpostavim šta mi sudbina sprema. I dan danas ga se sjećam, uvijek mu zapalim svijeću", ispričala je pjevačica, a onda se osvrnula i na proročanstvo Baba Vange.

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Pevačica je imala prilike da se još jednom susretne sa prorokom, a to je naredni put bila čuvena Baba Vanga, koja joj je tada pored proročanstva za karijeru rekla i da će rađati samo mušku decu.

"Drugi put sam doživjela proricanje sudbine kada sam pjevala koncerte po Bugarskoj. Tada su mi rekli da moram da odem kod Baba Vange. Kada ste jako mladi, plašite se šta će vas sačekati u budućnosti. Spavala sam na šećeru noć prije toga, jer su mi rekli da tako mora. Gledala sam da se skromno obučem, kako me ljudi ne bi prepoznali. Kada sam kročila kod Baba Vange, poručila mi je: "A ti li si Lepa Brena? Prije pet godina sam napisala u mojoj knjizi da ćeš se ti pojaviti i sletjeti sa neba. Žena srebrno-plave kose i da će te narod u Bugarskoj voljeti kao svoj. Udaćeš se za čovjeka koji će nositi bijelu uniformu. Napravićeš i veliku kuću gdje će svi koji pjevaju i sviraju biti zajedno, a rađaćeš samo mušku djecu, nećeš imati djevojčice. U zrelim godinama ćeš raditi fantastične poslove". Sve mi je to Baba Vanga prorekla i sve je na kraju bilo tačno. Nisam joj na početku vjerovala, ali poslije sam shvatila da je sve istina što priča", zaključila je pjevačica.