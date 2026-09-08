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Nedim Sladić upozorio na veliku opasnost: Ovo su kritične tačke

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08.09.2026 21:58

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Киша цеста
Foto: ATV

Meteorolog Nedim Sladić najavio je obilnije padavine u pojedinim dijelovima BiH, upozoravajući da bi lokalno mogle dovesti i do bujičnih plavljenja.

Ipak, naglašava da padavine koje se očekuju u narednih nekoliko dana neće biti dovoljne da prekinu sušu.

Kako je pojasnio, kombinacija svježijeg vazduha sa sjeverozapada i toplijeg vazduha sa juga uslovljavaće jači razvoj oblaka.

"Upravo mješavina, odnosno kombinacija svježijeg vazduha sa sjeverozapada i toplijeg sa juga uslovljavaće jači razvoj oblaka, te stoga u ovakvim okolnostima najviše padavina očekujemo na području zapadne i jugozapadne Bosne, te naročito uz Jadran i u pred‌jelima uz njega", rekao je Sladić za Novu BH.

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Moguća gotovo mjesečna količina padavina u kratkom periodu

Prema njegovim riječima, na pojedinim područjima u veoma kratkom vremenskom periodu može pasti gotovo mjesečna količina padavina.

"Nerijetko može pasti i gotovo mjesečna količina padavina u veoma kratkom vremenskom intervalu, što opet povezujemo s pojavom lokalnih nepogoda koje mogu usloviti bujična plavljenja", upozorio je.

Suša se neće prekinuti

Sladić je posebno naglasio da obilnije padavine ne znače i kraj suše na tim područjima. Problem je, kako je objasnio, u stanju tla koje trenutno ne može efikasno upijati vodu.

"Vrlo važno je istaknuti da, i uprkos tome, suša se na ovim područjima neće prekinuti, zato što se sada podloga ponaša kao hidrofobna postava. Jednostavno nemate efekat upijanja, zato što je tlo stegnuto, već samo ta voda otiče";, objasnio je Sladić.

Zbog toga, zaključuje, očekivane padavine neće donijeti značajnije ublažavanje suše.

"Tako da ova padavina koja se prognozira u narednih nekoliko dana nije ona koja donosi ublažavanje suše", poručio je Sladić.

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