Završio fakultet, napustio sve i otišao na selo pa postao omiljeni srpski domaćin

Luka Crepuljarević (23) najpoznatiji je seoski domaćin koji je odlučio da vodi drugačiji život od većine svojih vršnjaka.

On je uzeo diplomu umjetničkih studija, ali je riješio da se ne bavi profesijom već da vodi računa o seoskom domaćinstvu.

Luka ima svoje krave, baštu, voćnjak, a sada je pokazao i stado ovaca.

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On je pokazao potom kako priprema domaću šljivovicu. On je nakupio voće u kace i pokazao dio procesa.

Inače, Luka je nedavno diplomirao na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, ali time ne planira da se bavi, prenosi "Blic".

"Lakše je tatinim sinovima"

Podsjetimo, Luka je za "Blic" govorio o podršci majke kao i odrastanju bez oca.

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"Majka mi je stabilna obrazovana žena, u početku joj nije bilo svejedno što sam odlučio da živim na selu, ali kada je vidjela da uspijevam sve i fakultetu i sve ovo da postignem, popustila je", rekao je Luka tada i dodao:

"Tatinim sinovima je mnogo lakše, ne želim nikoga da prozivam, samo kažem oni koji imaju oca uz sebe lakše mogu da riješe problem, ja svoje sve moram sam. Oca sam izgubio sa sedam godina, bio sam mali, pa ne mogu da kažem da mi je nedostajao. Ja sam imao lijepo djetinjstvo, nikad nisam bio gladan, pocijepan, bos"…