Logo

Završio fakultet, napustio sve i otišao na selo pa postao omiljeni srpski domaćin

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
08.09.2026 19:56

Komentari:

0
Лука Црепуљаревић
Foto: Instagram

Luka Crepuljarević (23) najpoznatiji je seoski domaćin koji je odlučio da vodi drugačiji život od većine svojih vršnjaka.

On je uzeo diplomu umjetničkih studija, ali je riješio da se ne bavi profesijom već da vodi računa o seoskom domaćinstvu.

Luka ima svoje krave, baštu, voćnjak, a sada je pokazao i stado ovaca.

Елмедин Конаковић

BiH

"Konaković - bager političar idealan za humorističku seriju''

On je pokazao potom kako priprema domaću šljivovicu. On je nakupio voće u kace i pokazao dio procesa.

Inače, Luka je nedavno diplomirao na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, ali time ne planira da se bavi, prenosi "Blic".

"Lakše je tatinim sinovima"

Podsjetimo, Luka je za "Blic" govorio o podršci majke kao i odrastanju bez oca.

Ненад Нешић

Republika Srpska

Nešić: Konaković ne može nanijeti štetu Srbiji, ali itekako nanosi štetu BiH

"Majka mi je stabilna obrazovana žena, u početku joj nije bilo svejedno što sam odlučio da živim na selu, ali kada je vidjela da uspijevam sve i fakultetu i sve ovo da postignem, popustila je", rekao je Luka tada i dodao:

"Tatinim sinovima je mnogo lakše, ne želim nikoga da prozivam, samo kažem oni koji imaju oca uz sebe lakše mogu da riješe problem, ja svoje sve moram sam. Oca sam izgubio sa sedam godina, bio sam mali, pa ne mogu da kažem da mi je nedostajao. Ja sam imao lijepo djetinjstvo, nikad nisam bio gladan, pocijepan, bos"…

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Luka Crepuljarević

Najpoznatiji srpski seljak

Najpoznatiji srpski domaćin

Komentari (0)

Više iz rubrike

Изградња додатне траке на путу код Сокоца

Društvo

Pogledajte kako teče izgradnja dodatne trake na putu kod Sokoca

3 h

0
Стамбена зграда у изградњ у Бањалуци.

Društvo

Povrat PDV-a na prvu nekretninu na čekanju

3 h

0
Хеликоптери МУП-а Српске

Društvo

Petogodišnje dijete helikopterom prevezeno iz Banjaluke u Beograd

3 h

0
Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима

Društvo

Sutra stiže promjena vremena

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

42

Olimpijakos se oprostio od Kovačevića

22

34

Ne bacajte talog kafe: Pomiješajte ga s ovim sastojkom i iskoristite za čišćenje

22

12

Orban upozorava: Mađarskoj prijeti dužničko ropstvo

21

59

Cvijanović i Minić sa Darom iz Jasnovca

21

58

Nedim Sladić upozorio na veliku opasnost: Ovo su kritične tačke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima