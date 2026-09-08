Petogodišnje dijete helikopterom prevezeno iz Banjaluke u Beograd

Autor:ATV redakcija
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Piloti Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su dva vazdušna medicinska transporta pacijenata, od kojih je jedan petogodišnje dijete.
Kako je saopšteno iz MUP-a Srpske, petogodišnje dijete je sinoć, 7. septembra, iz Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske u Banjaluci prevezeno u Klinički centar Srbije u Beogradu.
Još jedan vazdušni medicinski transport realizovan je danas, 8. septembra kada je pacijentkinja iz Opšte bolnice Nevesinje prevezena u UKC Republike Srpske u Banjaluci.
“Naš cilj – brz i siguran put pacijenata do zdravstvene ustanove”, poručili su iz MUP-a Republike Srpske.
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