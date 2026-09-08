Sutra stiže promjena vremena

Vrijeme, dok se poslije podne i uveče očekuje naoblačenje od zapada ka istoku, koje će lokalno usloviti kratkotrajnu kišu i prolazne pljuskove sa grmljavinom, ali i jake udare vjetra i grad.

Jutro će biti pretežno vedro, na jugu uz prolaznu umjerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 22 stepena, a maksimalna od 31 do 36 stepeni Celzijusovih.

Duvaće vjetar slab do umjeren, pri pljuskovima i uveče na sjeveru jak, zapadni do jugozapadni.