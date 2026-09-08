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Uhapšen odbornik u Crnoj Gori zbog objave podrške generalu Mladiću

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08.09.2026 15:29

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Odbornik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini grada Podgorica Milivoje Brković uhapšen je po nalogu osnovnog državnog tužioca zbog sumnje da je objavom podrške generalu Ratku Mladiću "uznemirio pojedince ili grupu ljudi".

Terete ga da je prekršio član 13 Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, prenose podgoričke Vijesti.

Brković je na Fejsbuk profilu objavio video zapis performansa u Podgorici, kada je grupa muškaraca raširila transparent na kom piše "Generale Hristos Voskrese", a potom upalili baklje u bojama trobojke.

Brković će danas biti priveden kod sudije za prekršaje.

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Srpski general Ratko Mladić sahranjen je juče na Topčiderskom groblju u Beogradu, a na posljednji počinak ga je ispratilo više od 100 hiljada ljudi iz Srbije, Republike Srpske i zemalja regiona.

General Mladić je preminuo 27. avgusta u pritvorskoj bolnici haškog Mehanizma.

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Tagovi :

hapšenje

Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Crna Gora

odbornik

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