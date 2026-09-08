Apokaliptičan snimak iz Crne Gore: Požar guta sve pred sobom, od dima se jedva nazire put

Vozač koji se juče vraćao sa Žabljaka poslao je Instagram stranici „Podgorički vremeplov“ zabrinjavajuće informacije o požarima na području Šavnika.

Kako navodi, na više lokacija mogu se vidjeti aktivni požari, dok je veliki dio terena već zahvaćen vatrom i pretrpio značajnu štetu.

„Na sve strane gori vatra. Ogromni požari, a veliki dio područja je već izgorio. Ono što me najviše poražava jeste to što cijelim putem nisam vidio nijedno vatrogasno vozilo, niti bilo kakvu ozbiljniju akciju kako bi se požar stavio pod kontrolu i spriječila još veća šteta“, navodi čitalac.

Dodaje da su prizori koje je zatekao veoma uznemirujući i da je tužno posmatrati kako vatra guta šumu i prirodne predjele.

Apelujemo na sve građane da budu oprezni, da ne pale vatru na otvorenom i da svaki uočeni požar odmah prijave nadležnim službama.