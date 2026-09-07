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Molitve i svijeće za generala Mladića u manastiru Ostrog

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07.09.2026 14:53

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Сахрана генерала Ратка Младића
Foto: Tanjug/AP/Oliver Bunić

Delegacija Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Momčilom Vuksanovićem, danas je u manastiru Ostrog prisustvovala molitvi i zapalila svijeće za pokoj duše generala Ratka Mladića.

"Srpski narod u Crnoj Gori odaje dostojnu poštu vojskovođi koji je dao ogroman doprinos opstanku našeg naroda preko Drine. Zahvaljujući nadljudskoj borbi spriječen je novi Jasenovac za Srbe", saopšteno je iz Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore.

Ističu da se na primjeru generala Mladića pokazalo pristrasno i nehumano lice haških djelilaca pravde.

Hiljade građana na sahrani generalu Mladiću

"Uzalud su upućivani apeli da bude pušten na privremenu slobodu radi liječenja u Srbiji. Bez odgovarajućeg tretmana je zadržan da umre u haškom kazamatu. Neka gospod primi generala Ratka Mladića u Carstvo Nebesko", navode iz Srpskog nacionalnog savjeta.

Predstavnici Srpske na sahrani generala Mladića

General Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskog groblju u Beogradu.

Sahrana generala Ratka Mladića

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske preminuo je 27. avgusta u bolničkom pritvoru u Hagu, prenosi Srna

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general Ratko Mladić

Sahrana Ratka Mladića

Ostrog

molitva

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