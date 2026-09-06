Dim sa požarišta prekrio dio Makarske rivijere

Veliki požar koji već dva dana hara područjem između Kupresa, Tomislavgrada i Prozor-Rame još nije stavljen pod kontrolu, a miris paljevine i dim su se u jutarnjim časovima spustili duž dijela Makarske rivijere.

U jutarnjim časovima se mogao osjetiti miris paljevine, i vidjeti dim, dok je trenutno, kako kažu mještani situacija znatno bolja i miris paljevine više nije prisutan u vazduhu.

“Veliki je požar skoro bio kod Omiša, ali nije se ovako dimna izmaglica spustila niz obalu kod nas. Skoro se i ne vide ostrva preko puta nas.” kažu mještani u Tučepima.

Među mještanima ne vlada panika, situacija je pod kontrolom, a kako navode u dva navrata u popodnevnim časovima područje je nadlijetao i kanader, koji učestvuje u gašenju pomenutog požara.

Dim i neugodan miris, a koji su se mogli osjetiti u jutarnjim časovima rivijerom, nisu uplašili ni stanovnike, a ni turiste, koji trenutno uživaju na jednoj od najposjećenijih destinacija u regionu.