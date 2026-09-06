Logo

Dim sa požarišta prekrio dio Makarske rivijere

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.09.2026 16:11

Komentari:

0
Дим Макарска пожар
Foto: ATV

Veliki požar koji već dva dana hara područjem između Kupresa, Tomislavgrada i Prozor-Rame još nije stavljen pod kontrolu, a miris paljevine i dim su se u jutarnjim časovima spustili duž dijela Makarske rivijere.

U jutarnjim časovima se mogao osjetiti miris paljevine, i vidjeti dim, dok je trenutno, kako kažu mještani situacija znatno bolja i miris paljevine više nije prisutan u vazduhu.

“Veliki je požar skoro bio kod Omiša, ali nije se ovako dimna izmaglica spustila niz obalu kod nas. Skoro se i ne vide ostrva preko puta nas.” kažu mještani u Tučepima.

Među mještanima ne vlada panika, situacija je pod kontrolom, a kako navode u dva navrata u popodnevnim časovima područje je nadlijetao i kanader, koji učestvuje u gašenju pomenutog požara.

Dim i neugodan miris, a koji su se mogli osjetiti u jutarnjim časovima rivijerom, nisu uplašili ni stanovnike, a ni turiste, koji trenutno uživaju na jednoj od najposjećenijih destinacija u regionu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Makarska

požar

dim

Paljevina

kanader

gašenje požara

Komentari (0)

Više iz rubrike

Комарац

Region

"Mog tatu je ujeo komarac, a već sutradan nije mogao da hoda ni da govori": Ćerka opisala veliku dramu

4 h

0
Дурмитор Жабљак планинарење планинари

Region

Deset spasilaca u akciji: Povrijeđen planinar na Durmitoru

1 d

0
hirurg doktor operacija sal auniforma bolnica medicina

Region

Skandal u bolnici u Hrvatskoj: Kardiohirurg dobio otkaz, policiji prijavio skrivene kamere

1 d

0
Пожар код Невесиња

Region

Više požara izbilo u Dalmaciji, najkritičnije u Šibensko-kninskoj županiji

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

21

Policijska opsada zbog Ljuba Milovića! Specijalci upali u luksuzni hotel

16

18

Ponovo aktivan požar u selu Tuli, zaprijetio kućama

16

18

Određen pritvor monstrumu Fahretu Horozoviću: Pijan udario troje djece, amputirane im noge

16

11

Dim sa požarišta prekrio dio Makarske rivijere

15

58

Toplotni talas stvorio čudovišta u Japanu: Bubašvabe ušle u domove, iskorjenjivanje nemoguće

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima