Dim sa požarišta prekrio dio Makarske rivijere

Autor:ATV redakcija
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Veliki požar koji već dva dana hara područjem između Kupresa, Tomislavgrada i Prozor-Rame još nije stavljen pod kontrolu, a miris paljevine i dim su se u jutarnjim časovima spustili duž dijela Makarske rivijere.
U jutarnjim časovima se mogao osjetiti miris paljevine, i vidjeti dim, dok je trenutno, kako kažu mještani situacija znatno bolja i miris paljevine više nije prisutan u vazduhu.
“Veliki je požar skoro bio kod Omiša, ali nije se ovako dimna izmaglica spustila niz obalu kod nas. Skoro se i ne vide ostrva preko puta nas.” kažu mještani u Tučepima.
Među mještanima ne vlada panika, situacija je pod kontrolom, a kako navode u dva navrata u popodnevnim časovima područje je nadlijetao i kanader, koji učestvuje u gašenju pomenutog požara.
Dim i neugodan miris, a koji su se mogli osjetiti u jutarnjim časovima rivijerom, nisu uplašili ni stanovnike, a ni turiste, koji trenutno uživaju na jednoj od najposjećenijih destinacija u regionu.
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