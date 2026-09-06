"Mog tatu je ujeo komarac, a već sutradan nije mogao da hoda ni da govori": Ćerka opisala veliku dramu

Do juče je sam vozio automobil, prelazio desetine kilometara i cijepao drva pripremajući se za zimu. Danas ne može da stane na noge.

Život vitalnog 85-godišnjaka iz okoline Osijeka dramatično se promenio nakon što se zarazio virusom Zapadnog Nila, koji prenose zaraženi komarci. Muškarac je završio u KBC Osijek, a njegova ćerka opisala je kako je bolest njenog oca za veoma kratko vrijeme praktično prikovala za krevet.

Iako je svesna njegovih godina, kaže da je njen otac do pojave bolesti bio izuzetno aktivan.

Samostalno je vozio automobil i bez problema prelazio desetine kilometara, a svega nekoliko dana prije pojave prvih simptoma cijepao je drva i pripremao ih za zimu, kako prenosi Net.hr.

A onda je sve počelo da se mijenja. Prvi simptomi pojavili su se prije oko dvije nedjelje.

Muškarac je najprije počeo da gubi snagu u prstima jedne ruke, a slabost se potom proširila na cijelu šaku. Već sljedećeg dana njegovo stanje dramatično se pogoršalo.

Više nije mogao da stoji na nogama niti normalno da govori. Temperatura mu je porasla iznad 38 stepeni, bio je gotovo potpuno dehidriran i osjećao ogromnu slabost.

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Uprkos tome, u početku nije želio da ide kod ljekara.

Presudna je bila reakcija ljaekarke opšte medicine koja je došla u kućnu posjetu i rekla mu da će pozvati Hitnu pomoć. Tek tada je pristao da ode u bolnicu.

U KBC Osijek urađene su potrebne analize, nakon kojih je potvrđena infekcija virusom Zapadnog Nila.

Odmah je dobio infuziju i terapiju, nakon čega mu se stanje stabilizovalo. Ipak, posljedice još nisu prošle.

Njegova ćerka kaže da i dalje ne može da stane na noge i da jede uz infuziju. Govor mu se popravio u odnosu na prve dane bolesti, kada nije mogao da govori, ali i dalje priča nerazgovetno.

Porodica sada ne zna koliko će oporavak trajati niti kakve bi posljedice infekcija mogla da ostavi.

Upravo zbog iskustva svog oca, njegova ćerka upozorava druge, naročito starije osobe, da ne ignorišu iznenadnu i neuobičajenu slabost.

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Kako kaže, teško joj je da poveruje koliko brzo se stanje njenog oca promijenilo - od čovjeka koji je vozio automobil i cjepao drva do pacijenta koji već sljedećeg dana nije mogao da hoda niti normalno govori.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje prenose hrvatski mediji, ove godine u Hrvatskoj je prijavljeno deset slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila. Šestoro obolelih razvilo je težu kliničku sliku i bilo hospitalizovano, dok smrtnih slučajeva nije bilo.

Većina ljudi zaraženih virusom Zapadnog Nila nema simptome. Kod manjeg broja javljaju se povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima i drugi simptomi, dok kod manje od jedan odsto inficiranih može da se razvije teži oblik bolesti koji zahvata centralni nervni sistem.

Posebno su ugrožene starije osobe i ljudi sa određenim hroničnim bolestima.

Virus se na ljude najčešće prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne prenosi se uobičajenim kontaktom sa zaraženom osobom.