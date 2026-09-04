Više požara izbilo u Dalmaciji, najkritičnije u Šibensko-kninskoj županiji

Izvor:
SRNA
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Više požara izbilo je danas u Dalmaciji, a najkritičnije je bilo u Šibensko-kninskoj županiji kod Perkovića gdje su vatrogascima pomagala tri "kanadera" i dva "er traktora".
Gori i na području Mali Maglaj-Vrdovo na Dinari u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a oko 19.00 časova požar je buknuo iznad Bibinja u Zadarskoj županiji, prenose hrvatski mediji.
Iz Hrvatske vatrogasne zajednice su naveli da vremenski uslovi pogoduju širenju vatre, te građane pozvala na oprez.
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