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Više požara izbilo u Dalmaciji, najkritičnije u Šibensko-kninskoj županiji

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Izvor:

SRNA

04.09.2026 22:42

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Пожар код Невесиња
Foto: ATV

Više požara izbilo je danas u Dalmaciji, a najkritičnije je bilo u Šibensko-kninskoj županiji kod Perkovića gdje su vatrogascima pomagala tri "kanadera" i dva "er traktora".

Gori i na području Mali Maglaj-Vrdovo na Dinari u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a oko 19.00 časova požar je buknuo iznad Bibinja u Zadarskoj županiji, prenose hrvatski mediji.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice su naveli da vremenski uslovi pogoduju širenju vatre, te građane pozvala na oprez.

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Tagovi :

požar

Hrvatska

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