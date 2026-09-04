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Motociklista (18) ide na sud jer je pokazao srednji prst kameri za nadzor brzine

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04.09.2026 08:01

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Policija u Hrvatskoj je saopštila da je mladić (18) upravljao motociklom te je prolazeći pored kamere za nadzor brzine u Ulici Petra Biškupa Vene u Bjelovaru "prema stacionarnoj kameri podigao srednji prst lijeve ruke".

"Time je vrijeđao i omalovažavao službene osobe prilikom obavljanja službe mjernim uređajima za rad policije. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira."

"Protiv njega slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom prekršajnom odjeljenju Opštinskog suda u Bjelovaru”, kažu u bjelovarskoj Policijskoj upravi.

(Telegraf.rs)

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Hrvatska

Policija

Kamera

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