Motociklista (18) ide na sud jer je pokazao srednji prst kameri za nadzor brzine

Policija u Hrvatskoj je saopštila da je mladić (18) upravljao motociklom te je prolazeći pored kamere za nadzor brzine u Ulici Petra Biškupa Vene u Bjelovaru "prema stacionarnoj kameri podigao srednji prst lijeve ruke".

"Time je vrijeđao i omalovažavao službene osobe prilikom obavljanja službe mjernim uređajima za rad policije. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je počinio prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira."

"Protiv njega slijedi podnošenje optužnog prijedloga nadležnom prekršajnom odjeljenju Opštinskog suda u Bjelovaru”, kažu u bjelovarskoj Policijskoj upravi.

(Telegraf.rs)