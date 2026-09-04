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Marko iz BiH uhapšen u Austriji: Zbog dugova i bolesti upadao u kuće

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04.09.2026 07:53

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Nakon što je od osmogodišnje kazne odslužio polovinu, Marko M. (60) iz Bosne i Hercegovine ponovo je krenuo u provale.

To mu je donijelo još četiri godine zatvora u odsustvu, ali on je sada odlučio da se bori protiv te presude .

„Dugovi su se gomilali“, rekao je.

Čak 63 provale i 66 pokušaja širom Flandrije donijeli su Marku M. u septembru 2017. pred Apelacionim sudom u Gentu četiri godine zatvorske kazne. Poslije više od četiri godine iza rešetaka, u januaru 2020. je pušten na slobodu.

Novi talas provala

Krajem septembra 2022. M. se vratio svom “starom zanatu”. Prema tvrdnjama tužilaštva, u samo dvije noći provalio je u deset kuća i firmi u Tielt-u. Uvijek je lomio cilindar brave i ciljao na gotovinu i satove.

Nasilni pokušaj bjekstva

Godinu dana kasnije više puta je provaljivao u Roeselare-u, a 20. oktobra 2022. ukrao je 400 evra iz kase jedne prodavnice radne od‌jeće. Vlasnik ga je zatekao, ali je Marko M. je zamahnuo rukom i uspio da pobjegne.

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Snimci kamera povezali su ga i sa tri slučaja u Staden-u. Ukupno šest provala, četrnaest pokušaja i dvije krađe - od kojih jedna nasilna značile su još četiri godine zatvora. Pošto se nije pojavio na suđenju, sud u Brižu izdao je nalog za njegovo hapšenje. Poslije izručenja iz Austrije u avgustu ove godine, Marko M. je uložio žalbu na presudu, pa je u dobio novo suđenje. Tužilac je tražio potvrdu kazne.

Zdravstveni problemi i dugovi

Marko M. je osporio krivična d‌jela u Tielt-u i negirao da je koristio nasilje. Njegova advokatica Silke Brutin tražila je blažu kaznu, po mogućnosti uslovnu.

„Poslije oslobađanja 2020. vratio se u Bosnu i Hercegovinu, ali su se dugovi gomilali. Godine 2022. dijagnostikovan mu teže oboljenje, ali nije mogao da plati operaciju.“ Optuženi je rekao da nije video drugu opciju osim da se vrati u Belgiju i ponovo provaljuje. Izvinio se sudiji:

„Nemojte me kazniti previše, jer inače se nikada neću riješiti problema.“

(Nezavisne)

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hapšenje

Austrija

provale i napadi

Belgija

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