U Istanbulu ubijen pripadnik "Islamske države"

Autor:ATV redakcija
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Turska policija ubila je u Istanbulu pripadnika terorističke grupe "Islamska država", koji je planirao napad na turskoj teritoriji, saopštila je kancelarija guvernera provincije Istanbul.
"U opštini Sultanbejli sprovedena je operacija hapšenja 21-godišnjeg Berkana Dž, za koga se pretpostavlja da je povezan sa terorističkom organizacijom 'Islamska država' i da je planirao teroristički napad u našoj zemlji", navele su regionalne vlasti u saopštenju.
U saopštenju se navodi da je osumnjičeni otvorio vatru na policajce i da ubijen tokom uzvratne vatre, prenosi TASS.
"Tokom operacija hapšenja ranjen je i jedan civil", navodi se u saopštenju.
Istraga je u toku.
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