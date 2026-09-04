U Istanbulu ubijen pripadnik "Islamske države"

Turska policija ubila je u Istanbulu pripadnika terorističke grupe "Islamska država", koji je planirao napad na turskoj teritoriji, saopštila je kancelarija guvernera provincije Istanbul.

"U opštini Sultanbejli sprovedena je operacija hapšenja 21-godišnjeg Berkana Dž, za koga se pretpostavlja da je povezan sa terorističkom organizacijom 'Islamska država' i da je planirao teroristički napad u našoj zemlji", navele su regionalne vlasti u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je osumnjičeni otvorio vatru na policajce i da ubijen tokom uzvratne vatre, prenosi TASS.

"Tokom operacija hapšenja ranjen je i jedan civil", navodi se u saopštenju.

Istraga je u toku.