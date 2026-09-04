Pacijentkinja podmetnula požar u psihijatriji

U četvrtak uveče izbio je požar u Psihijatrijskoj bolnici u Šteju, u okrugu Bihor, a prve informacije ukazivale su na to da su požar možda izazvali pacijenti.

Brojne hitne službe su odmah odjurile na lice mjesta, a 116 osoba je evakuisano ili je samo napustilo zgradu.

Požar je ugašen, ali je sprat bio ispunjen dimom. Pet medicinskih tehničara koji su pomagali u evakuaciji pacijenata pretrpjelo je lakše trovanje dimom, ali su odbili prevoz u bolnicu.

Vatrogasci su utvrdili da je požar namjerno izazvala jedna pacijentkinja. Prema podacima Inspektorata za vanredne situacije okruga Bihor, požar je namjerno izazvala žena koja nije bila uračunljiva.

"Pet zaposlenih tri žene i dva muškarca pretrpjelo je lakše trovanje dimom. Riječ je o medicinskim tehničarima koji su učestvovali u evakuaciji pacijenata sa prvog sprata. Svih pet osoba dobilo je medicinsku pomoć na licu mjesta i odbilo prevoz u bolnicu", navode iz policije.

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Kako navode, u četvrtak uveče vatrogasci iz Bihora pozvani su da intervenišu kako bi ugasili požar koji je izbio u sobi na prvom spratu Psihijatrijske bolnice u mjestu Štej, nakon poziva primljenog preko Jedinstvenog nacionalnog sistema za hitne pozive 112.

"Po dolasku interventnih ekipa, požar je zahvatio dva dušeka u jednoj sobi. Do dolaska interventnih snaga, 53 osobe su se same evakuisale. Imajući u vidu specifičnost situacije, u 22.13 časova aktiviran je Crveni plan intervencije", saopštio je ISU Bihor.

Na mjesto požara upućene su tri vatrogasne cisterne sa vodom i pjenom, dvije autoplatforme sa ljedevama, jedno vozilo hitne pomoći i jedanaest medicinskih ekipa Okružne službe hitne pomoći i službi iz Oradee.

"Požar je ugašen, ali je čitav prvi sprat zgrade bio ispunjen dimom, pa su vatrogasci pristupili ventilaciji prostorija. Interventne ekipe provjerile su i drugi sprat zgrade. Ukupno je 116 osoba evakuisano ili je samo napustilo dva sprata zgrade. Srećom, nije bilo žrtava", navodi se u saopštenju.

Vatrogasci nastavljaju radove na provjeravanju i provjetravanju prostorija te pregledu objekta, prenosi Telegraf.rs.