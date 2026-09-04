Logo

Pacijentkinja podmetnula požar u psihijatriji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 08:15

Komentari:

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци
Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

U četvrtak uveče izbio je požar u Psihijatrijskoj bolnici u Šteju, u okrugu Bihor, a prve informacije ukazivale su na to da su požar možda izazvali pacijenti.

Brojne hitne službe su odmah odjurile na lice mjesta, a 116 osoba je evakuisano ili je samo napustilo zgradu.

Požar je ugašen, ali je sprat bio ispunjen dimom. Pet medicinskih tehničara koji su pomagali u evakuaciji pacijenata pretrpjelo je lakše trovanje dimom, ali su odbili prevoz u bolnicu.

Vatrogasci su utvrdili da je požar namjerno izazvala jedna pacijentkinja. Prema podacima Inspektorata za vanredne situacije okruga Bihor, požar je namjerno izazvala žena koja nije bila uračunljiva.

"Pet zaposlenih tri žene i dva muškarca pretrpjelo je lakše trovanje dimom. Riječ je o medicinskim tehničarima koji su učestvovali u evakuaciji pacijenata sa prvog sprata. Svih pet osoba dobilo je medicinsku pomoć na licu mjesta i odbilo prevoz u bolnicu", navode iz policije.

Полиција ФБиХ

Hronika

Ubistvo u Sarajevu: Za počiniocem se traga, uhapšen pomagač (18)

Kako navode, u četvrtak uveče vatrogasci iz Bihora pozvani su da intervenišu kako bi ugasili požar koji je izbio u sobi na prvom spratu Psihijatrijske bolnice u mjestu Štej, nakon poziva primljenog preko Jedinstvenog nacionalnog sistema za hitne pozive 112.

"Po dolasku interventnih ekipa, požar je zahvatio dva dušeka u jednoj sobi. Do dolaska interventnih snaga, 53 osobe su se same evakuisale. Imajući u vidu specifičnost situacije, u 22.13 časova aktiviran je Crveni plan intervencije", saopštio je ISU Bihor.

Na mjesto požara upućene su tri vatrogasne cisterne sa vodom i pjenom, dvije autoplatforme sa ljedevama, jedno vozilo hitne pomoći i jedanaest medicinskih ekipa Okružne službe hitne pomoći i službi iz Oradee.

"Požar je ugašen, ali je čitav prvi sprat zgrade bio ispunjen dimom, pa su vatrogasci pristupili ventilaciji prostorija. Interventne ekipe provjerile su i drugi sprat zgrade. Ukupno je 116 osoba evakuisano ili je samo napustilo dva sprata zgrade. Srećom, nije bilo žrtava", navodi se u saopštenju.

Vatrogasci nastavljaju radove na provjeravanju i provjetravanju prostorija te pregledu objekta, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Psihijatrija

požar

Rumunija

Crna hronika

Komentari (0)

Pročitajte više

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Ubistvo u Sarajevu: Za počiniocem se traga, uhapšen pomagač (18)

5 h

6
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Motociklista (18) ide na sud jer je pokazao srednji prst kameri za nadzor brzine

5 h

0
Жена пешкиром брише зној са лица

Svijet

Od vrućine u Njemačkoj preminulo više od 16.000 osoba

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Marko iz BiH uhapšen u Austriji: Zbog dugova i bolesti upadao u kuće

5 h

0

Više iz rubrike

Жена пешкиром брише зној са лица

Svijet

Od vrućine u Njemačkoj preminulo više od 16.000 osoba

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Marko iz BiH uhapšen u Austriji: Zbog dugova i bolesti upadao u kuće

5 h

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Svijet

Masovno trovanje hranom: Razboljelo se oko 2.000 učenika i nastavnika

6 h

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Svijet

Netanjahu: Iranski režim posustaje, slabiji je nego ikad

6 h

13

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Igor oženio Stanu jer je nevina: Prvog dana braka ga šokirala

13

36

Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u sarajevskom naselju Gorica

13

35

Podignuta optužnica protiv braće Tejt: Zaradili 1.25 miliona dolara od eksploatacije maloljetnika

13

30

Poznat identitet žene koja se utopila u Uni

13

24

Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima