Netanjahu: Iranski režim posustaje, slabiji je nego ikad

Centralna misija Izraela, odnosno rušenje iranskog režima je na dohvat ruke, izjavio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu, tokom sastanka sa Generalštabom izraelske vojske.

- Režim sada posustaje, slabiji je nego ikad. Bori se za opstanak. Uvjeren sam u našu sposobnost da jednom za svagda uklonimo prijetnju, da srušimo ovaj režim - rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

On je ocijenio da "nije slučajnost" što Iran napada sve druge mete osim Izraela. Poručio je Teheranu da se "ne zamjera" Izraelu.

Svijet Čudo u Nepalu: Dva radnika spasena iz tunela devet dana nakon razornih poplava

- Ako ste išta naučili, ne zamjerajte nam se. Snažni smo, odlučni i jedinstveni u tome da pobijedimo - rekao je on.

Ranije juče, izraelski minsitar odbrane Izrael Kac je rekao da će, u slučaju da Iran pokrene napade, izraelska vojska ciljati svu infrastrukturu režima, uključujući energetsku infrastrukturu.

(Tanjug)