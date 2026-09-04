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Netanjahu: Iranski režim posustaje, slabiji je nego ikad

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04.09.2026 07:14

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Centralna misija Izraela, odnosno rušenje iranskog režima je na dohvat ruke, izjavio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu, tokom sastanka sa Generalštabom izraelske vojske.

- Režim sada posustaje, slabiji je nego ikad. Bori se za opstanak. Uvjeren sam u našu sposobnost da jednom za svagda uklonimo prijetnju, da srušimo ovaj režim - rekao je Netanjahu, prenosi Tajms of Izrael.

On je ocijenio da "nije slučajnost" što Iran napada sve druge mete osim Izraela. Poručio je Teheranu da se "ne zamjera" Izraelu.

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- Ako ste išta naučili, ne zamjerajte nam se. Snažni smo, odlučni i jedinstveni u tome da pobijedimo - rekao je on.

Ranije juče, izraelski minsitar odbrane Izrael Kac je rekao da će, u slučaju da Iran pokrene napade, izraelska vojska ciljati svu infrastrukturu režima, uključujući energetsku infrastrukturu.

(Tanjug)

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael

Iran

Komentari (13)

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