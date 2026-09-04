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Od vrućine u Njemačkoj preminulo više od 16.000 osoba

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04.09.2026 07:57

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Жена пешкиром брише зној са лица
Foto: Pexels/Gustavo Fring

Više od 16.000 ljudi umrlo je usljed vrućine u vrijeme toplotnih talasa u Njemačkoj 2026. godine, što je najveći broj od 2016. godine, saopštio je Institut "Robert Koh" /RKI/.

Zaključno sa 3. septembrom, procenjeni broj smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom u Njemačkoj dostigao je 16.300. Većina smrtnih slučajeva, približno 8.200, bila je među osobama starijim od 85 godina.

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Evropa se suočava sa jednim od najtoplijih perioda posljednjih godina, a Španija, Portugalija, Francuska, Italija i Grčka su najteže pogođene.

Francuske vlasti su saopštile da bi ekonomska šteta od toplotnog talasa mogla dostići i do 15 milijardi evra.

(Srna)

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Tagovi :

vrućina

toplotni talas

preminuli od vrućine

Njemačka

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