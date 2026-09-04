Putin: Rusija zauzima prvo mjesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa kineskim potrošačima

Rusija zauzima prvo mjesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa Kini i nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

U pozdravnoj poruci učesnicima Osmog rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma, Putin je ocijenio da je energetika tradicionalno jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih oblasti ekonomske saradnje dvije zemlje.

Svijet U napadima na Belgorodsku oblast poginulo petoro ljudi

- Rusija pouzdano zauzima prvo mjesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa kineskim potrošačima i nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa. U Kini se uspješno privodi kraju izgradnja nekoliko energetskih blokova nuklearnih elektrana ruskog dizajna - naveo je Putin.

Prema njegovim riječima, Rusija i Kina zajednički razvijaju i tehnološke inovacije usmjerene na povećanje efikasnosti i ekološke bezbjednosti eksploatacije, prerade i transporta ugljovodonika.

Putin je ocijenio da redovni direktni kontakti predstavnika nadležnih državnih institucija, poslovnih krugova i stručnjaka u okviru Rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma doprinose blagovremenom rješavanju aktuelnih pitanja saradnje u energetskom sektoru.

Hronika Troje maloljetnika u teškom stanju nakon nesreće: Automobilom uletio u dvorište i 'pokosio' djecu

On je izrazio očekivanje da će i ovogodišnji forum biti sadržajan i produktivan i da će predložene ideje i inicijative dobiti praktičnu primjenu.

(sputniknews.com)