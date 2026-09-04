Putin: Rusija zauzima prvo mjesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa kineskim potrošačima

Autor:ATV redakcija
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Rusija zauzima prvo mjesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa Kini i nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa na kinesko tržište, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.
U pozdravnoj poruci učesnicima Osmog rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma, Putin je ocijenio da je energetika tradicionalno jedna od najznačajnijih i najdinamičnijih oblasti ekonomske saradnje dvije zemlje.
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- Rusija pouzdano zauzima prvo mjesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa kineskim potrošačima i nalazi se među vodećim izvoznicima uglja i tečnog prirodnog gasa. U Kini se uspješno privodi kraju izgradnja nekoliko energetskih blokova nuklearnih elektrana ruskog dizajna - naveo je Putin.
Prema njegovim riječima, Rusija i Kina zajednički razvijaju i tehnološke inovacije usmjerene na povećanje efikasnosti i ekološke bezbjednosti eksploatacije, prerade i transporta ugljovodonika.
Putin je ocijenio da redovni direktni kontakti predstavnika nadležnih državnih institucija, poslovnih krugova i stručnjaka u okviru Rusko-kineskog energetskog poslovnog foruma doprinose blagovremenom rješavanju aktuelnih pitanja saradnje u energetskom sektoru.
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On je izrazio očekivanje da će i ovogodišnji forum biti sadržajan i produktivan i da će predložene ideje i inicijative dobiti praktičnu primjenu.
(sputniknews.com)
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