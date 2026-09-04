Popržen za ATV o obustavi nastave: Zdravlje đaka i nastavnika je na prvom mjestu

Odluka o obustavi nastave zbog vrućina je opravdana jer su zdravlje i životi đaka i nastavnika na prvom mjestu, poručio je za ATV predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije Miroslav Popržen.

Popržen ističe da su ekstremne vrućine stvorile izuzetno teške uslove za rad u svim školskim objektima širom Srpske.

"One temperature možda u ovom trenutku nisu ekstremno visoke vani, ali od juna mjeseca školski objekti su izloženi konstantnom zagrijavanju. Tokom cijelog ljeta zidovi su postali vrući, isijavaju toplotu i dodatno usložnjavaju uslove u učionicama. Mislim da je ovo pravi potez i zahvaljujem ministru što je imao razumijevanja za zahtjev našeg Aktiva. Narednih nekoliko dana nećemo izlagati riziku zdravlje đaka i nastavnika, jer su u ovakvim okolnostima doslovno bili ugroženi njihovi životi", istakao je Popržen za ATV.

Zdravstveni problemi u učionicama

On naglašava da su se u pojedinim školama već bilježili slučajevi zdravstvenih tegoba kod učenika i osoblja.

"Nije sporno, i zdrav organizam teško podnosi ove vrućine, a pogotovo đaci i nastavnici koji već imaju određene zdravstvene probleme. Juče nam je jedan učenik pao u nesvijest, pozlilo mu je, a popodne je pozlilo i jednoj nastavnici. Hvala Bogu, sve se dobro završilo. Što bi rekli, sit gladnog ne razumije. Svima koji komentarišu poručujem: dođite u učionicu, budite 45 minuta, pa ćete vidjeti kako je kupati se u znoju", kaže Popržen.

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Dodaje da temperatura značajno varira u zavisnosti od toga na koju su stranu učionice okrenute.

"U učionicama koje su okrenute ka zapadu još se i može raditi, ali tamo gdje su prozori na jugoistoku, boravak je postao apsolutno nepodnošljiv. Nijedan dječiji ni nastavnički život, niti bilo čije zdravlje, nije vrijedno toga da se nastava po svaku cijenu održava tokom ovih nekoliko dana. Ovo je dobar i opravdan potez za cijelu Republiku Srpsku", poručuje Popržen.

Nadoknada časova i rad u školama

Kada je u pitanju nadoknada propuštenog gradiva, Popržen objašnjava da će se postupati u skladu sa zakonskim okvirima i instrukcijama nadležnog ministarstva.

"To će odlučiti Ministarstvo prosvjete i kulture. Međutim, prema zakonu, ukoliko se realizuje 95 odsto nastavnog plana i programa, školska godina se može uspješno zaključiti. Ovih pet-šest dana bez problema se može uklopiti u to", pojasnio je on.

Iako nastave nema, škole neće biti potpuno zatvorene, a tehničko i administrativno osoblje obavljaće svoje redovne zadatke.

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"Ustanove moraju biti otvorene i biti na raspolaganju. Sekretari, računovođe i svi koji imaju uslove za rad, poput klimatizovanih kancelarija, radiće svoj posao. Takođe, nastavnici imaju svoj administrativni dio obaveza, poput popunjavanja dnevnika. Što se tiče samih objekata, pokušavali smo da ih rashladimo tokom noći, ali bez uspjeha. Dok struji topao vazduh, promaja ne pomaže", zaključio je Popržen.

Podsjetimo, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske juče je obavijestilo osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da će, zbog izuzetno visokih temperatura i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima, biti obustavljena nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj u periodu od 4. do 11. septembra 2026. godine.