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Užas u BiH: Prešao autom preko noge djeteta i pobjegao

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04.09.2026 09:05

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Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Foto: Pixabay/geralt

Sarajevska policija i dalje traga za vozačem koji je juče, 3. septembra, teško povrijedio maloljetnog pješaka i udaljio se sa mjesta nesreće.

"Dana 3. septembra 2026. godine u 19,38 sati na kolovozu ulice Zvornička, opština Novo Sarajevo, dogodila se saobraćajna nesreća. Tom prilikom je NN vozilo, kojim je upravljao NN vozač, pneumatikom prešlo preko stopala maloljetnog pješaka iz Sarajeva", saopšteno je iz policije.

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Nakon saobraćajne nesreće vozilo se udaljilo, ne ukazavši pomoć povrijeđenom pješaku.

"U ovoj saobraćajnoj nesreći teške tjelesne povrede, konstatovane u Opštoj bolnici Prim. dr Abdulah Nakaš, zadobio je maloljetni pješak, koji je nakon medicinskog zbrinjavanja upućen je na kućno liječenje", kažu u policiji i dodaju:

"Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, uz učešće ovlaštenog sudskog vještaka saobraćajne struke. Policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju ove saobraćajne nezgode, te identifikaciji i pronalasku NN vozila i vozača".

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nesreća

Sarajevo

Policija

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