Umrla djevojka (22) koja je teško povrijeđena u sudaru u Vitezu

Amra Daut (22), koja je teške tjelesne povrede zadobila u sudaru četvorocikla i putničkog automobila u ponedjeljak u Poslovnom centru 96 u Vitezu, preminula je od zadobijenih povreda na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Kako javlja Viteški.ba, nakon nesreće Amra je hitno prevezena u Hrvatsku bolnicu "Dr. fra Mato Nikolić" u Novoj Biloj, gdje je medicinski zbrinuta i stabilizovana. Zbog težine zadobijenih povreda kasnije je prebačena na KCUS, gdje su ljekari danima pokušavali da joj spasu život.

Uprkos svim naporima, mlada Viteščanka je preminula.

Podsjetimo, do nesreće je došlo u ponedjeljak, 31. avgusta, kada su se direktno sudarili četvorocikl i putničko motorno vozilo. U saobraćajnoj nesreći dvije ženske osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok je policijski uviđaj trajao sve do jutarnjih sati, prenosi Avaz.