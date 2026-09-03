Logo

Umrla djevojka (22) koja je teško povrijeđena u sudaru u Vitezu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 22:06

Komentari:

0
Амра Даут (22), која је тешке тјелесне повреде задобила у судару четвороцикла и путничког аутомобила у понедјељак у Пословном центру 96 у Витезу, преминула је од задобијених повреда на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву (КЦУС).
Foto: Društvene Mreže

Amra Daut (22), koja je teške tjelesne povrede zadobila u sudaru četvorocikla i putničkog automobila u ponedjeljak u Poslovnom centru 96 u Vitezu, preminula je od zadobijenih povreda na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Kako javlja Viteški.ba, nakon nesreće Amra je hitno prevezena u Hrvatsku bolnicu "Dr. fra Mato Nikolić" u Novoj Biloj, gdje je medicinski zbrinuta i stabilizovana. Zbog težine zadobijenih povreda kasnije je prebačena na KCUS, gdje su ljekari danima pokušavali da joj spasu život.

Uprkos svim naporima, mlada Viteščanka je preminula.

Podsjetimo, do nesreće je došlo u ponedjeljak, 31. avgusta, kada su se direktno sudarili četvorocikl i putničko motorno vozilo. U saobraćajnoj nesreći dvije ženske osobe zadobile su teške tjelesne povrede, dok je policijski uviđaj trajao sve do jutarnjih sati, prenosi Avaz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Amra Daut

Preminula djevojka

Vitez

smrt

Komentari (0)

Više iz rubrike

Тешка несрећа код Цазина: Возач ударио троје малољетне дјеце

Hronika

Teška nesreća kod Cazina: Vozač udario troje maloljetne djece

1 h

0
Војин Мијатовић

Hronika

POSKOK podigao optužnicu protiv Vojina Mijatovića

6 h

2
Вода ријека

Hronika

Iz rijeke Une izvučeno tijelo žene: Uviđaj u toku

8 h

0
Бјегунац из Србије ухапшен у Бијељини на основу потјернице Интерпола

Hronika

Bjegunac iz Srbije uhapšen u Bijeljini na osnovu potjernice Interpola

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

50

Vens o Iranu: Sve mogućnosti su u opticaju

22

45

Netanjahu otkrio šta je glavni prioritet Izraela

22

25

Cvijanović: Otvaranje prostora za investicije najbolji put ka jačanju prijateljskih odnosa sa Izraelom

22

15

Lazar Ristovski oženio 39 godina mlađu Anicu

22

06

Umrla djevojka (22) koja je teško povrijeđena u sudaru u Vitezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima