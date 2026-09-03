Netanjahu otkrio šta je glavni prioritet Izraela

Autor:ATV redakcija
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Prioritet spoljne politike Izraela je promjena režima u Iranu, izjavio je premijer Izraela Benjamin Netanjahu.
- Ubijeđen sam u našu sposobnost da jednom zauvijek uklonimo ovu prijetnju, što znači da srušimo ovaj režim u Teheranu. To je i dalje centralna misija koja stoji pred nama, ali joj se približavamo. Nije lako, ali nije nemoguće. Nadomak je - rekao je on na sastanku sa ministrom odbrane Izraelom Kacom, načelnikom Generalštaba vojske Ejalom Zamirom i visokim vojnim zvaničnicima.
Prema riječima izraelskog premijera, Iran je danas slabiji nego ikada ranije i bori se za opstanak.
- Kažem našim neprijateljima - ne petljajte se s nama. Ako ste išta naučili, ne petljajte se s nama. Imamo snagu, odlučnost i unutrašnje jedinstvo da vas savladamo, i to želim narodu Izraela u narednoj godini i godinama koje dolaze - naglasio je Netanjahu povodom predstojećeg praznika Roš hašana, jevrejske Nove godine, koja će ove godine biti obilježena od 11. do 13. septembra.
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