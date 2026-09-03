Logo

Netanjahu otkrio šta je glavni prioritet Izraela

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 22:45

Komentari:

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Prioritet spoljne politike Izraela je promjena režima u Iranu, izjavio je premijer Izraela Benjamin Netanjahu.

- Ubijeđen sam u našu sposobnost da jednom zauvijek uklonimo ovu prijetnju, što znači da srušimo ovaj režim u Teheranu. To je i dalje centralna misija koja stoji pred nama, ali joj se približavamo. Nije lako, ali nije nemoguće. Nadomak je - rekao je on na sastanku sa ministrom odbrane Izraelom Kacom, načelnikom Generalštaba vojske Ejalom Zamirom i visokim vojnim zvaničnicima.

Prema riječima izraelskog premijera, Iran je danas slabiji nego ikada ranije i bori se za opstanak.

- Kažem našim neprijateljima - ne petljajte se s nama. Ako ste išta naučili, ne petljajte se s nama. Imamo snagu, odlučnost i unutrašnje jedinstvo da vas savladamo, i to želim narodu Izraela u narednoj godini i godinama koje dolaze - naglasio je Netanjahu povodom predstojećeg praznika Roš hašana, jevrejske Nove godine, koja će ove godine biti obilježena od 11. do 13. septembra.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Izrael

Iran

Komentari (0)

Više iz rubrike

Камиказа дрон средње величине лети у вјежбама обалског напада и одбране у близини обале током годишњих војних вежби Хан Куанг у Каосјунгу, на југу Тајвана, у суботу, 8. августа 2026. године.

Svijet

Horor: Četvoro ljudi poginulo u ukrajinskom napadu na ekipu hitne pomoći

1 h

0
Трамп: Бајден је Кијеву дао више муниције него што је потрошено у иранском рату

Svijet

Tramp: Bajden je Kijevu dao više municije nego što je potrošeno u iranskom ratu

4 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Bajden je Kijevu dao više municije nego što je potrošeno u iranskom ratu

5 h

0
Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете

Svijet

U Rumuniji 58 osoba zaraženih virusom Zapadnog Nila, troje umrlo

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

50

Vens o Iranu: Sve mogućnosti su u opticaju

22

45

Netanjahu otkrio šta je glavni prioritet Izraela

22

25

Cvijanović: Otvaranje prostora za investicije najbolji put ka jačanju prijateljskih odnosa sa Izraelom

22

15

Lazar Ristovski oženio 39 godina mlađu Anicu

22

06

Umrla djevojka (22) koja je teško povrijeđena u sudaru u Vitezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima