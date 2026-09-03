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Tramp: Bajden je Kijevu dao više municije nego što je potrošeno u iranskom ratu

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03.09.2026 17:42

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Предсједник Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Vašington za vrijeme prethodne administracije Džozefa Bajdena Ukrajini isporučio više vojne opreme nego što su oružane snage SAD iskoristile u aktuelnom sukobu sa Iranom.

"Bajdenova administracija dala je Ukrajini daleko više municije, potpuno besplatno, nego što smo mi potrošili u Iranu", napisao je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Tramp je najavio da će od evropskih zemalja zatražiti da nadoknade troškove vojne pomoći i municije koja je ranije poslata Ukrajini.

"Stotine milijardi dolara dato je Ukrajini i NATO-u besplatno, a Evropa bi to platila - samo da je Bajdenova administracija pitala. Mi ćemo tražiti taj novac, iako sa izvjesnim zakašnjenjem", naveo je on, prenosi Srna.

Američki predsjednik je dodao da će vojska SAD zadržati vojnu opremu za svoje potrebe, ali da bi u skorije vrijeme mogla početi da prodaje oružje saveznicima.

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Donald Tramp

SAD

Kijev

Džo Bajden

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