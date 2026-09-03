Tramp pred odlukom o Iranu: Kraj operacije ili nova eskalacija?

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp privatno razgovara sa svojim visokorangiranim pomoćnicima o mogućnosti proglašenja kraja operacije u Iranu, javio je "Vol strit džurnal", pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.
Prema pisanju lista, iako Tramp, navodno, govori da daje prednost ideji o završetku sukoba, on i dalje vjeruje da će iranske vlasti pod ekonomskim pritiskom ili "pasti" ili će okončati svoj nuklearni program.
U tekstu se ističe da pomoćnici upozoravaju Trampa da bi eskalacija sukoba sa Iranom mogla da ugrozi izglede republikanaca na izborima u novembru, ali da američki predsjednik ne razmatra posljedice povezane sa izborima kada donosi odluke o ratu, prenosi Srna.
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