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Tramp pred odlukom o Iranu: Kraj operacije ili nova eskalacija?

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03.09.2026 15:09

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Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Predsjednik SAD Donald Tramp privatno razgovara sa svojim visokorangiranim pomoćnicima o mogućnosti proglašenja kraja operacije u Iranu, javio je "Vol strit džurnal", pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike.

Prema pisanju lista, iako Tramp, navodno, govori da daje prednost ideji o završetku sukoba, on i dalje vjeruje da će iranske vlasti pod ekonomskim pritiskom ili "pasti" ili će okončati svoj nuklearni program.

U tekstu se ističe da pomoćnici upozoravaju Trampa da bi eskalacija sukoba sa Iranom mogla da ugrozi izglede republikanaca na izborima u novembru, ali da američki predsjednik ne razmatra posljedice povezane sa izborima kada donosi odluke o ratu, prenosi Srna.

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