Logo

Tramp saopštio da se obim isporuke nafte kroz Ormuski moreuz vratio na nivo prije sukoba

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 13:56

Komentari:

0
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Obim isporuke nafte kroz Ormuski moreuz gotovo se vratio na nivo od prije početka sukoba sa Iranom, objavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je na "Truth Social" objavio fotografiju sa tekstom u kojem se navodi da trenutno 18 miliona barela nafte dnevno prolazi kroz moreuz, uz podsjećanje da je prije sukoba prolazilo 20 miliona barela dnevno.

"Ormuski obim nafte se vratio!", napisao je Tramp.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Nafta

Ormuski moreuz

Komentari (0)

Pročitajte više

До манастира „Свети Јован Кронштатски“ у Коритима код Билеће сада се стиже асфалтом.

Gradovi i opštine

Do manastira "Sveti Jovan Kronštatski" sada se stiže asfaltom

2 h

0
Учионица

Društvo

Odgođen početak nastave zbog visokih temperatura: Učenici će u klupe 14. septembra

2 h

0
У Бањалуци је у току Адриа спортс конференсе на коју су пристигли водећи људи из свијета спорта, маркетинга, бизниса и медија.

Ostali sportovi

Banjaluka ovo ne pamti: Sportske legende stigle u Srpsku

2 h

0
Бјегунац из Србије ухапшен у Бијељини на основу потјернице Интерпола

Hronika

Bjegunac iz Srbije uhapšen u Bijeljini na osnovu potjernice Interpola

2 h

0

Više iz rubrike

Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.

Svijet

Državljanin Srbije teško povrijeđen: Na njega naletjelo vozilo kojim je upravljala starica (84)

3 h

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.

Svijet

Putin: Tramp je posvećen konstruktivnom radu

5 h

0
Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.

Svijet

Putin: Postoje šanse za mir - Rusija i Ukrajina moraju same da se dogovore

5 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Svijet

Lavrov: NATO vjerovatno neće trajati još dugo

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

16

10

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

16

09

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16

06

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

15

57

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima