Tramp saopštio da se obim isporuke nafte kroz Ormuski moreuz vratio na nivo prije sukoba

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Obim isporuke nafte kroz Ormuski moreuz gotovo se vratio na nivo od prije početka sukoba sa Iranom, objavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je na "Truth Social" objavio fotografiju sa tekstom u kojem se navodi da trenutno 18 miliona barela nafte dnevno prolazi kroz moreuz, uz podsjećanje da je prije sukoba prolazilo 20 miliona barela dnevno. "Ormuski obim nafte se vratio!", napisao je Tramp. (Srna)

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