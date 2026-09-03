Državljanin Srbije teško povrijeđen: Na njega naletjelo vozilo kojim je upravljala starica (84)

Autor:ATV redakcija
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u subotu dogodila na auto-putu u blizini Alikantea, povrijeđen je mlađi državljanin Srbije kada je na njega, dok se nalazio u zaustavnoj traci, naletjelo vozilo kojim je upravljala 84-godišnja žena.
Mladić je nakon udesa prevezen u bolnicu u Valensiji gde se nalazi pod konstantnim nadzorom ljekara, ali prema najnovijim informacijama, nije u životnoj opasnosti.
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Do udesa je došlo kada je srpski državljanin zaustavio svoje vozilo u traci namijenjenoj za prinudno zaustavljanje. U tom trenutku, starija žena za volanom je, pod okolnostima koje se još utvrđuju, izgubila kontrolu nad automobilom, prešla u zaustavnu traku i udarila u zaustavljeno vozilo i mladića.
Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći i policija. Zbog zadobijenih povreda i potrebe za detaljnom dijagnostikom, mladić je transportovan u bolnički centar u Valensiji.
Policija u Alikanteu vrši detaljan uviđaj kako bi utvrdila tačan uzrok gubitka kontrole nad vozilom 84-godišnje mještanke, kao i da li je mjesto zaustavljanja bilo propisno obilježeno.
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O slučaju su obaviještene i nadležne konzularne službe.
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